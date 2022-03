Mense scolastiche, stop all’appalto 

Il Tar rivoluziona il servizio mensa negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado in città. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dalle società Pellegrini, Catering più e Cocktail service e dichiarato «inefficace» l’assegnazione (settembre 2021) dell’appalto comunale da oltre 20 milioni di euro al duo Corisar-Camst sino al 2023.

Il bando

Perché? La gara pubblicata nel 2019 stabiliva un punteggio massimo di 80 per l’offerta tecnica e di 20 per quella economica. La Corisar, capofila del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la coop Camst, nel settembre 2020 era entrata in crisi e aveva chiesto, ottenendolo, il concordato preventivo in bianco; poi il primo ottobre di quell’anno aveva stipulato un contratto di affitto dell’azienda, per 18 mesi, a favore di Camst, in capo alla quale (come recepito dal Comune con un’apposita determinazione) erano passati i conseguenti obblighi. Il primo settembre scorso la Commissione di gara ha stilato la graduatoria finale: è risultata prima la Rti Corisar con 98 punti, mentre alla Rti Pellegrini soon stati assegnati 90,36 punti. Venti giorni dopo il responsabile unico del procedimento ha ritenuto l’offerta Corisar «congrua, seria, sostenibile e realizzabile», così il 24 settembre il Comune ha aggiudicato l’appalto.

La decisione

Ma per il Tribunale la Corisar, in quanto «mandataria» della Rti, una volta presentata la richiesta di concordato non poteva andare avanti nel partecipare alla gara (così prevede la legge fallimentare), e la Camst dal canto suo non poteva prenderne il posto in quanto «priva di tutti i requisiti» necessari a concorrere da sola nel bando: quelli «economici, finanziari, tecnici e professionali erano stati attribuiti alla Corisar», ed era stata quest’ultima a dare la «disponibilità dei centri di cottura richiesti dalla gara». Del resto il contratto di affitto d’azienda era stato stipulato «il primo ottobre 2020, dunque dopo l’ammissione della Corisar al concordato», che risale al 17 settembre. Così c’era stato «un ampio periodo di tempo in cui la Camst, non avendo ancora» firmato, era «rimasta priva dei requisiti» richiesti per «partecipare alla gara, con la conseguente violazione del principio di continuità per tutta la procedura». Quindi il contratto «è inidoneo a trasferire alla Camst i requisiti» utili per «l’ammissione» al bando.