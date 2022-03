Mense scolastiche, app anti evasori 

Il caos evasione era emerso alcune settimane fa, con un buco di 200mila euro e oltre il 20 per cento delle famiglie quartesi che da anni non pagano la retta mensile del servizio mensa a scuola per i propri figli. Un dato migliorato rispetto al 2019, quando i mancati incassi ammontavano addirittura a 1 milione di euro: un fenomeno che - ancora adesso - risulta radicato nell’Istituto comprensivo 5, i più regolari nei pagamenti si concentrano invece nell’Istituto comprensivo 3. Nelle ultime settimane - a seguito delle ingiunzioni di pagamento inviate dal Comune famiglia per famiglia - la curva degli evasori sembra in discesa: 100mila euro di arretrati incassati e pagamenti più regolari. Segno che forse la linea dura dell’amministrazione comunale è servita, ma non basta.

Una procedura online - con una sorta di applicazione da scaricare sul telefonino - dove ad ogni accesso viene ricordato ai genitori il debito accumulato per i pasti consumati dai figli in mensa. «L’obiettivo è sensibilizzare mamme e papà a mettersi in regola, un dovere civico che significa garantire servizi migliori a tutta la città», commenta l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. Nel frattempo il livello di evasione scende: «In poche settimane siamo riusciti a recuperare oltre 100mila euro, questo significa che l’impegno da parte di molti genitori c’è».

Dopo l’invio di mille solleciti di pagamento, il Comune ci prova anche con l’app scova morosi dedicata al servizio di mensa scolastica.

Una procedura online - con una sorta di applicazione da scaricare sul telefonino - dove ad ogni accesso viene ricordato ai genitori il debito accumulato per i pasti consumati dai figli in mensa. «L’obiettivo è sensibilizzare mamme e papà a mettersi in regola, un dovere civico che significa garantire servizi migliori a tutta la città», commenta l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. Nel frattempo il livello di evasione scende: «In poche settimane siamo riusciti a recuperare oltre 100mila euro, questo significa che l’impegno da parte di molti genitori c’è».

Troppi evasori

Il caos evasione era emerso alcune settimane fa, con un buco di 200mila euro e oltre il 20 per cento delle famiglie quartesi che da anni non pagano la retta mensile del servizio mensa a scuola per i propri figli. Un dato migliorato rispetto al 2019, quando i mancati incassi ammontavano addirittura a 1 milione di euro: un fenomeno che - ancora adesso - risulta radicato nell’Istituto comprensivo 5, i più regolari nei pagamenti si concentrano invece nell’Istituto comprensivo 3. Nelle ultime settimane - a seguito delle ingiunzioni di pagamento inviate dal Comune famiglia per famiglia - la curva degli evasori sembra in discesa: 100mila euro di arretrati incassati e pagamenti più regolari. Segno che forse la linea dura dell’amministrazione comunale è servita, ma non basta.

L’app

Da alcuni giorni c’è anche un’applicazione collegata al sito della ditta che gestisce la mensa scolastica, con un link inviato tramite messaggio sul telefonino di ciascun genitore degli studenti quartesi che usufruiscono del servizio. Con un procedimento alla portata di tutti: tramite il numero di codice fiscale sarà possibile accedere alle informazioni riferite al singolo studente, comunicare l’assenza in mensa, chiedere informazioni e fare una serie di operazioni collegate al servizio di somministrazione dei pasti.

L’avviso

«In automatico comparirà anche il debito residuo», spiega l’assessora, «un modo per aggiornare i genitori sui pagamenti e creare un filo diretto all’insegna dell’innovazione. La finalità è sempre la stessa: convincere tutti a mettersi in regola, e passo dopo passo ci stiamo riuscendo. Abbiamo già ottenuto dei buoni risultati, grazie anche alla preziosa collaborazione dei dirigenti scolastici e di tante famiglie che hanno dimostrato la volontà di voler pagare. Noi proseguiremo su questa linea, perché quelle risorse vanno incassate per garantire servizi comunali».

Il nuovo bando

Intanto si lavora al prossimo bando per il nuovo servizio mensa che partirà da settembre. Con la novità che la gestione sarà totalmente a carico della ditta vincitrice, compresa l’attività di recupero crediti. Ipotesi al vaglio del settore Pubblica istruzione, pronta ad approdare nella commissione competente per la discussione, e infine in Consiglio per l’approvazione finale dopo il passaggio in Giunta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata