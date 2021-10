Mense chiuse, gli alunni pranzano a casa 

La scuola è iniziata ormai da settimane ma gli alunni degli istituti quartesi continuano rientrare a casa per il pranzo. Il servizio mensa non è ancora partito e così le mamme che hanno scelto il tempo pieno anche per impegni lavorativi, sono costrette a sopportare disagi e a portare con loro i figli sul posto di lavoro. Dopo un settembre filato via senza novità, pensavano che dai primi di ottobre la situazione sarebbe cambiata. E invece tutto è rimasto uguale.

Le richieste

Yveline Fontaine, mamma di un alunno della scuola di via Beethoven ha inviato una mail al Comune e una lettera alla dirigente scolastica proprio per chiedere lumi sulla questione. «Ad oggi le famiglie non hanno ricevuto nessuna informazione in merito all’inizio della mensa scolastica», ha scritto, «l’assenza totale di informazioni, le comunicazioni all’ultimo momento o quelle date con il contagocce, creano enormi problemi organizzativi alle famiglie che si sentono sempre più sole». Detto questo, «la scuola come la intendo io dovrebbe non solo istruire i nostri figli ma dovrebbe essere vicina alle famiglie».

La protesta unisce le mamme di tutte le scuole quartesi che dovrebbero usufruire del tempo pieno. Come Ilenia Cambedda. «Il problema – dice – è che non sappiamo niente. Né se e né quando inizierà la mensa. Non ci è stata comunicata nessuna data e non si capisce se il problema sia delle scuole o del Comune. Io lavoro e ho scelto il tempo pieno proprio per gestire le cose con le bambine compatibilmente anche con gli impegni del papà. E invece a ottobre mi ritrovo ancora a non sapere se questo servizio inizierà e a come gestire il tempo».

Anche Vanessa Lai è amareggiata: «Mio marito ed io siamo genitori che lavorano e una cosa è se tuo figlio esce da scuola alle 16,15, un’altra se esce all’ora di pranzo. Proprio per questo abbiamo scelto il tempo pieno .In questa situazione invece non sappiamo proprio come organizzarci».