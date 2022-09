Mense a scuola, conto in rosso 

Cambia il regolamento della mensa nelle scuole quartuccesi: «prima paghi e poi mangi». A deciderlo è stato il Consiglio comunale che davanti all’ammanco di oltre 21 mila euro dalla casse comunali ha scelto una via più rigida. Negli anni scorsi, infatti, ben 82 famiglie, pur usufruendo del servizio non lo hanno mai pagato.

I solleciti

«Quando ho preso in carico l’assessorato, ho chiesto alla funzionaria di avere un quadro generale della gestione della mensa scolastica e mi è stato rappresentato che nel corso degli anni vi è stato un aumento degli utenti che pur usufruendo del servizio non avevano saldato quanto dovuto», spiega Elisabetta Contini, assessora alla Pubblica istruzione, subentrata a Maria Grazia Fois passata alle Politiche sociali. «L’Ufficio negli anni ha sempre inviato i solleciti di pagamento, ma diverse famiglie li hanno ignorati, non provvedendo al saldo nemmeno alla fine della scuola», aggiunge l’assessora. «Le procedure coattive di recupero del credito comportano tempi lunghi di realizzazione e costi ulteriori per l’amministrazione in termini di anticipo di spese e forza lavoro». Inoltre, «si crea una situazione di disparità di trattamento fra chi paga e chi no, pur essendo nelle stesse condizioni economiche, determinando un ingiusto vantaggio a favore di chi non salda a discapito della collettività».

La polemica

La mensa scolastica è un servizio a domanda individuale e pur ritenendo il momento del pasto parte del percorso educativo degli alunni «non può ricadere nelle casse comunali e di conseguenza dei cittadini», afferma Contini che sottolinea come parte del credito gli uffici la stiano recuperando. «Interrompere il servizio di somministrazione del pasto dopo soli 10 euro di morosità è una misura troppo restrittiva e, comunque, il principio punitivo non dovrebbe essere mai applicato da una buona amministrazione soprattutto se a farne le spese sono i bambini», attacca il gruppo all’opposizione Quartucciu nel cuore. «I bambini devono essere sempre tutelati. Conosciamo tutti le gravi difficoltà che, in questo momento storico, stanno affrontando le famiglie. I costi sono stabiliti in base a sei differenti fasce che tengono conto della dichiarazione Isee e magari coloro che si trovano in posizione di irregolarità tributaria appartengono proprio alle fasce più deboli».