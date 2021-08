Mensa solo con i prodotti di casa 

Dal 4 ottobre sulle tavole degli studenti della materna e della primaria di Sanluri arrivano i prodotti locali di punta, certificati col marchio collettivo di qualità: civraxu, fregola, pasta e semola. Il resto sarà a chilometro zero o comunque proveniente da ambiti prossimi all’Istituto comprensivo. È una delle condizioni fissate dal Comune nelle linee guide del bando di gara del servizio per il triennio 2021-2024, con gli obiettivi dichiarati di «educare i bambini a magiare sano, valorizzare la filiera agroalimentare corta e contribuire a sostenere l’economia del posto».

Il marchio

Il progetto è frutto di cinque anni di lavoro che ha visto l’amministrazione comunale impegnata, attraverso un comitato promotore, a costruire un’alleanza vitale tra l’agenzia Laore, consumatori, agricoltori, panificatori, nutrizionisti e cerealicoltori a sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari. Il primo passo lo scorso anno, quando con l’accordo di filiera è stato redatto il disciplinare per lo storico pane Sanluri, su civraxu, e subito dopo ottenuto il marchio collettivo, esteso agli altri prodotti di grano duro: pasta, fregula e semola. «Confezionati – ricorda il sindaco, Alberto Urpi - in buste trasparenti, con un’etichetta che ha lo scopo di informare il consumatore sul ciclo completo: dal terreno dove è stato seminato il chicco del grano, al produttore, alla varietà e alla lavorazione. Questi e solo questi ci saranno sulle mense dei nostri alunni. Rispetto a questa iniziativa - aggiunge - possiamo proprio dire che a Sanluri, grazie alla filiera agroalimentare corta, i nostri figli verranno educati a un’alimentazione genuina, si avvicinano al mondo rurale, a dimostrazione che è possibile impiegare i prodotti tipici locali di qualità anche nelle mense scolastiche, con ricadute sociali, ambientali ed economiche».

La Regione

«La scelta- spiega l’assessore alle Attività produttive Paolo Usai - è anche figlia delle indicazioni fornite dal sistema sanitario regionale che ha messo in luce la grande diffusione tra i bambini dell’Isola di abitudini alimentari che non favoriscono una crescita armonica e soprattutto predispongono all’aumento di peso». L’invito è all’unione degli interessati per favorire alimenti naturali e di qualità. «Stiamo lavorando per certificare altri prodotti. É quasi pronto il disciplinare per lo zafferano, seguiranno l’ortofrutta e i latticini. Sicuramente senza questa idea la nostra pianura avrebbe perso enormi opportunità di reddito e i consumatori la possibilità di gustare i prodotti della nostra terra».

I costi

Il valore del servizio è di 681.622 euro per circa 300 pasti al giorno. Il costo è legato all’Isee della famiglia: per la materna va da 2,20 a 2,65 euro, per la primaria da 2,43 a 3,30. Ogni studente sarà titolare di un tessera elettronica con una matricola identificativa per prenotare e pagare il pasto, pena la maggiorazione di un euro.

