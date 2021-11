Mensa scolastica, l’ira dei genitori 

«Il nuovo regolamento della mensa scolastica è pronto, inammissibile che non venga adottato dall’amministrazione». Cresce la protesta dei genitori degli alunni che frequentano l’istituto comprensivo di Monserrato che in un documento si sfogano per la gestione del servizio mensa destinato ai figli.

I punti critici

Il regolamento attualmente in vigore contiene infatti alcuni punti critici che da anni mamme e papà chiedono di modificare. In particolare la disciplina delle ispezioni nei locali di confezionamento, ma anche l’adozione di una precisa tabella nutrizionale e la possibilità da parte dei genitori di entrare e verificare i locali mensa più spesso, non solo ogni 30 giorni come previsto ora. Già nel 2017 e poi nuovamente nel 2020, i genitori degli studenti si erano armati di carta e penna e avevano inviato all’amministrazione comunale delle missive con oltre 400 firme in cui mettevano nero su bianco i problemi relativi al servizio, offrendo anche la loro collaborazione per elaborare un nuovo disciplinare. Una insistenza che era stata premiata all’inizio di quest’anno, con gli uffici comunali che nel giro di qualche mese avevano preparato un nuovo regolamento condiviso.

Regolamenti al palo

Un lavoro impegnativo che ha portato al tavolo delle trattative l’amministrazione, i genitori, la scuola e anche i gestori del servizio, e aveva incassato anche il parere favorevole della commissione consiliare ma, nonostante tutto, questo nuovo regolamento attende da mesi di passare in Consiglio comunale. «Riteniamo inaccettabile che la sussistenza di un vecchio regolamento mensa, su cui tanto si è reclamato e lavorato per modificarlo, sia la scusa per giustificare un’attesa infinita», scrivono mamme e papà. «Ci auguriamo che quanto prima, il nuovo Regolamento mensa venga portato in Consiglio comunale e quindi approvato entro la fine del 2021. Ciò che ci preme maggiormente, come rappresentanti dei genitori in consiglio d’istituto, è che non venga vanificato l’impegno profuso per rendere operativo un documento finalizzato al miglioramento di un servizio reso alla comunità monserratina, i cui primi destinatari sono i bambini. Sottolineiamo, inoltre, che il processo di revisione di tale Regolamento, già ampiamente sollecitato dal 2017 con una raccolta firme da parte di circa 400 genitori, risponde all’esigenza di superare le numerose criticità evidenziate nel corso degli anni».