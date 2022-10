Mensa scolastica ancora chiusa 

Riaprono le scuole a Tonara ma non la mensa per gli studenti. Lo denuncia in una nota l'opposizione in Consiglio comunale guidata da Liberato Sau, preoccupata per il ritardo. «Ormai a due settimane dall'inizio del nuovo anno scolastico - dice il leader della minoranza - il servizio di refezione nel comune non è ancora partito creando disagi per numerose famiglie del paese e per i loro bambini che frequentano la scuola materna e primaria a tempo pieno, di conseguenza – si legge nel documento - i genitori sono costretti giornalmente a ritirare i bambini dalle scuole tra le 12.30 e le 13.30, non permettendo loro di completare il percorso educativo e didattico previsto dalle scelte fatte durante l’iscrizione».

Le contestazioni

«L'avvio della gara di appalto è sconosciuto», insiste la minoranza, che chiede di conoscere tempi certi per l'attivazione del fondamentale servizio per studenti e famiglie «di cui ancora non si hanno notizie». Infine i membri dell’opposizione accusano l’attuale amministrazione comunale di inerzia e di scarsa capacità di programmazione e chiedono di conoscere i motivi del ritardo e di avere certezze sulla riapertura del servizio di refezione perché dicono, tale comportamento, non agevola, l’esercizio del diritto allo studio e le necessità delle famiglie costrette a ricorrere a diversi sacrifici per organizzarsi e superare le difficoltà.

La replica

«È un problema che non esiste», ribatte il sindaco Pierpaolo Sau che non risparmia l’ironia. «Solitamente in un paese normale, e Tonara lo è, le proteste dovrebbero arrivare alla maggioranza e non all’opposizione. In questi giorni - continua - ho parlato con la preside e con varie insegnanti ed è tutto assolutamente tranquillo. Non ho ricevuto alcuna protesta e non credo che una settimana di ritardo crei tutti questi problemi, d’altronde all’inizio è normale un periodo di adattamento. Stiamo lavorando per riaprire la mensa la settimana prossima o al massimo all'inizio dell'altra – rassicura infine il primo cittadino -, non c’è nessun problema».