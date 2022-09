Mensa chiusa: mancano i bidelli 

Quest’anno il Comune di Assemini aveva attivato con largo anticipo il servizio di mensa scolastica. Peccato però che nelle elementari di via Asproni e all’asilo di via San Giovanniil servizio non sia ancora partito. Il problema - che riguarda anche altri istituti dell’Isola - è dovuto all’insufficienza di personale Ata: amministrativi, tecnici, ausiliari, bidelli e personale di segreteria. Senza mensa i piccoli studenti che dovrebbero frequentare le lezioni pomeridiane sono costretti a uscire alle 14. Inevitabili i disagi per i genitori che avevano iscritto i loro figli ai corsi a tempo pieno.

I disagi

«Per motivi lavorativi in tanti abbiamo iscritto i bambini al tempo pieno, in quanto per queste classi l’uscita è prevista per le 16.30, quindi compatibile con i nostri orari di lavoro», spiega Marco Farci, rappresentante di una classe della scuola di via Asproni. «Il 13 settembre ci era stato comunicato che il tempo pieno, essendo legato alla mensa, sarebbe iniziato il 27. Ma il 23 ci è stato comunicato che vista la carenza del personale ATA l’avvio del tempo pieno non avverrà secondo la data stabilita e, ancor più grave, non si sa neanche quando». I genitori si sono rivolti alla dirigente scolastica: «La preside ci ha assicurato che la scuola avrebbe inoltrato per tempo la richiesta di personale che però l’ufficio scolastico provinciale non avrebbe ancora assegnato».

Inevitabili i disagi per le famiglie: «Avendo scelto l’orario scolastico lungo per motivi di organizzazione familiare e lavorativi, il mancato avvio del tempo pieno costringe i genitori a riorganizzarsi per poter andare a prendere i figli alle 14. In alcuni casi anche un aggravio economico, dovendo ricorrere a figure esterne che vadano a prendere da scuola i figli e sorvegliarli finché noi non si esce dal lavoro. Ci chiediamo come sia possibile che nella scuola italiana si aspetti sempre l’inizio dell’anno scolastico per nominare il personale, sia docente che non. Il fabbisogno di personale non dovrebbe essere già noto al termine di ogni anno scolastico?».

I dirigenti