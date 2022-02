Meno rischi con il Grande fratello 

Onori e meriti a tutti ma senza le telecamere piazzate nei luoghi ad alto rischio sarebbe stato molto più difficile contenere in misura significativa gli episodi delinquenziali e di vandalismo portati purtroppo alle estreme conseguenze. «Per noi le telecamere sono utilissime sia per quanto attiene alla prevenzione che alla repressione», sintetizza il capo della Squadra mobile Samuele Cabizzosu. E se lo dice il dirigente della Questura, in prima linea nel tagliare le unghie a chi va oltre, non c’è proprio da discutere.

Gli ultimi episodi

Pochi giorni fa proprio grazie alla zoomata delle telecamere è stato chiuso il caso del furto dei portafogli di alcune signore che facevano la spesa in un supermarket della città. Le ladruncole sono state inquadrate, identificate e denunciate. E così l’operazione in sinergia tra l’occhio tecnologico e quello umano ha mandato fuori giri una banda assemblata per rigirare i carrelli della spesa e gli appartamenti dei residenti nella città più tranquilla del Paese. Bisogna dire che Oristano è ben fornita di telecamere volute dall’Amministrazione comunale e affidate al controllo della Polizia locale: 90, una ogni 370 residenti. L’ultimo acquisto a maggio 2021 quando per coprire le zone che risultavano le più esposte al problema della pubblica sicurezza, tra la città e le frazioni, ne furono installate altre 31. «Grazie al finanziamento regionale di 200 mila euro e a una quota di cofinanziamento comunale di 37 mila euro, è stata data esecuzione a un progetto che ci permette di tenere fede a un impegno preso dopo l’ondata di furti nelle abitazioni in alcune zone come Torangius», è la sottolineatura del sindaco Andrea Lutzu e dell’assessore alla Sicurezza Maria Bonaria Zedda.

I controlli

Le telecamere sono di ultima generazione ad alta definizione con video-analisi intelligente e flusso video verso una sala server e la sala operativa del Comando di Polizia locale per una gestione secondo le regole del Garante sulla privacy con aggiornamento alla recente normativa europea. Il comandante della Polizia locale Gianni Uras: «Oltre il 50 per cento dei casi vengono scoperti grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza che tiene sotto controllo i punti nevralgici della città. È un lavoro impegnativo e delicato perché le regole sulla privacy lo richiedono ma importante per la sicurezza». Non solo, anche per il decoro. «Non più tardi di qualche giorno fa grazie alle telecamere siamo riusciti a individuare il tizio che aveva imbrattato via Ciutadella de Menorca. E così tante altre violazioni alle norme sul decoro», spiega l’assessore Gianfranco Licheri. Poi certo c’è chi la fa franca come il vandalo che ha sporcato con la vernice il muraglione dell’ex carcere di Piazza Manno ripiturato pochi mesi fa. «Le telecamere sono utilissime anche per rilevare infrazioni stradali», conclude il comandante Uras.