Meno parlamentari, le spine del Rosatellum 

Rosatellum, collegi uninominali, plurinominali, soglia di sbarramento, tre per cento, dieci per cento, listini bloccati, taglio dei parlamentari, premio di maggioranza (che non c’è). Dalla velocissima corsa elettorale uscirà un Parlamento rivoluzionato: le forbici della riforma costituzionale approvata il 19 ottobre del 2020 taglieranno 345 posti: i deputati passeranno da 630 a 400, mentre i senatori scenderanno da 315 a 200 (più i 5 senatori a vita). Seicento posti che costringono i partiti a sofisticati tecnicismi nella compilazione delle liste e nella formazione delle alleanze. E gli elettori il 25 settembre se la vedranno con un sistema di voto bloccato, che non lascia spazio alle preferenze e si articola in un meccanismo misto tra maggioritario e proporzionale sia alla Camera che al Senato.

Si vota la prima domenica d’autunno con lo schema del cosiddetto Rosatellum (da Ettore Rosato, primo firmatario della legge elettorale approvata nel 2017). In base ai sondaggi quasi tutti i partiti si ritroveranno con meno parlamentari, quindi con un calo che sarà più evidente dalle parti del M5S, già alle prese col tracollo di parlamentari in corso di legislatura (sono diventati poco più di 160 rispetto ai 331 originari). Uno scenario generale che preoccupa le segreterie dei partiti, chiamate alla compilazione delle liste entro domenica 21 agosto. Sono sempre meno i collegi uninominali considerati “sicuri “ ed è difficile trovare la quadra, anche alla luce delle alleanze che diventano fondamentali.

Sedici posti per i sardi

La Sardegna invierà a Roma 11 rappresentanti a Montecitorio (4 con lo schema uninominale, 7 col proporzionale) e 5 a Palazzo Madama (2 con lo schema uninominale, 3 col proporzionale). Per la prima volta i diciottenni potranno votare anche per il Senato. Il meccanismo elettorale misto prevede che 147 deputati e 74 senatori vengano eletti col sistema maggioritario (c’è un collegio per ogni seggio parlamentare da assegnare: il candidato espresso da un partito o da una coalizione che prende anche un solo voto in più degli altri in quel collegio conquista il seggio), mentre 253 deputati e 126 senatori arrivano in Parlamento col sistema proporzionale: ogni partito esprime una lista di candidati e i seggi vengono assegnati in modo direttamente collegato ai voti ottenuti. Per esempio, un partito che raggiunge il 10 per cento dei voti, ottiene il 10 per cento dei seggi.

Sbarramento

Per evitare l’eccessiva frammentazione del voto, il Rosatellum prevede una soglia di sbarramento del 3 per cento: per accedere alla ripartizione dei seggi una forza politica deve per forza superare questa quota minima di consensi a livello nazionale. Se si resta sotto la linea di galleggiamento, quei voti andranno persi, a meno che il tal partito non sia inserito all’interno di una coalizione. In questo modo i voti presi da una forza che non raggiunge il 3 per cento verrebbero ripartiti tra gli altri partiti dell’alleanza. È indispensabile però raggiungere almeno l’uno per cento dei consensi: sotto quella soglia i voti andranno persi in ogni caso.

Se invece ci si presenta al voto come coalizione, la soglia di sbarramento per poter accedere ai seggi è pari al 10 per cento. Il singolo partito che, all’interno di questo accordo, dovesse superare quota 3 per cento arriverebbe lo stesso in Parlamento, anche se la coalizione non dovesse tagliare il traguardo del 10 per cento.

Dal meccanismo del Rosatellum si può capire quanto siano decisive le alleanze, anche da parte di forze che hanno difficoltà a mettersi dalle stessa parte della barricata: i grandi partiti possono trarre vantaggio dalle quote ottenute a livello proporzionale dalle piccole forze politiche che non superano la soglia di sbarramento, mentre le forze piccole possono a loro volta far pesare i loro voti per ottenere posti considerati sicuri per la coalizione nei collegi uninominali (una strategia che riguarda per esempio Impegno civico di Di Maio o Sinistra italiana di Fratoianni nel centrosinistra e Noi con l’Italia di Lupi o Coraggio Italia di Brugnaro nel centrodestra).

Per i seggi assegnati col sistema uninominale, i partiti (o le coalizioni) indicano un solo nome sulla scheda elettorale (ovviamente una per la Camera e una per il Senato), mentre nella parte proporzionale le singole forze politiche proporranno una serie di candidati. Questa lista di nomi sarà considerata “bloccata” perché gli elettori non possono esprimere preferenze. Decisivo quindi l’ordine dei nomi della lista, ancora più decisivo il ruolo di chi - nelle segreterie dei partiti - avrà il compito di formare l’elenco dei nomi da inserire nella scheda.

Il Rosatellum non prevede premi di maggioranza: negli intenti della legge sarà la parte indicata col sistema uninominale-maggioritario ad assicurare l’agibilità del Parlamento, ma l’esperienza passata racconta un altro film. Basti ricordare le difficoltà della nascita del primo governo Conte, con il complicato compromesso gialloverde, sull’asse M5S-Lega. Gli scenari attuali fanno intravedere un quadro nuovo, anche alla luce della nascita di un polo di centro. In ogni caso solo la prova delle urne dirà la verità.

L’estero

A chiudere la partita sei 600 parlamentari ci sono i 12 seggi (8 alla Camera e 4 al Senato) espressi dai cittadini italiani residenti in tutto il mondo. Sono previsti quattro collegi di riferimento: Europa, America meridionale, America centro-settentrionale e infine quello che mette insieme Africa, Asia, Oceania e Antartide. Si tratta di collegi plurinominali, quindi i voti vengono ripartiti esclusivamente con il sistema proporzionale.

