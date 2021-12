Menestrello di Dio: Simona Tronci, una vita per gli altri  

Ma la sua attenzione era rivolta soprattutto ai poveri, ai più bisognosi, agli ammalati. Ancora liceale, è impegnata con l’organizzazione umanitaria “Operazione Africa” del gesuita padre Giovanni Puggioni (con sede in via dell’Ospedale, di fianco alla chiesa di san Michele) a sostegno dei bambini colpiti dalla lebbra. Il segreto di questa sua felicità interiore e totale disponibilità all’incontro e alla condivisione sta tutto nel rapporto che questa ragazzina, fin dalla sua prima adolescenza, instaura con Gesù. Simona, pur fra mille impegni e attività, mai tralascerà la Comunione quotidiana, le lunghe ore di preghiera, la meditazione anche notturna, spesso all’insaputa dei suoi familiari.

La sua prima biografia, “Innamoratissima di Gesù” è stata tradotta anche in inglese. Padre Clemente Pilloni, il cappuccino (scomparso nel 2002) che ha seguito la sua causa di beatificazione, ha racchiuso in uno slogan la sua breve esistenza: «Lei ci ha creduto». La fase diocesana del suo processo di beatificazione si è chiusa nel 2014, nel trentennale della morte, a neanche 24 anni di età. La storia di Simona Tronci è emblematica: a soli 17 anni fonda la comunità “Primavera” del Rinnovamento dello Spirito quindi, abbandonati gli studi giuridici, sarà la prima ragazza ammessa alla Facoltà Teologica della Sardegna. Il suo calvario inizia nel gennaio del 1983 quando le viene diagnosticato un carcinoma polmonare: operata a Cagliari, farà la spola fra l’Oncologico e Parigi per i cicli di chemioterapia, purtroppo inutili. Si spegne il 18 aprile del 1984, alla vigilia del Triduo pasquale. Il venerdì santo la salma potrà essere solo benedetta in attesa del solenne funerale, al mattino di Pasqua nella cappella del cimitero di San Michele. Molti dei canti di quella messa li aveva composti proprio lei, con l’inseparabile chitarra a tracolla.

Prima della classe

Simona Tronci, cagliaritana, è terza di sei figli. Nasce a Cagliari il 13 ottobre del 1960. Infanzia e adolescenza sono quelle di una normalissima ragazzina. «Intelligente, disciplinata, attenta, sveglia... era la prima della classe», così la descrivono i suoi insegnanti. Famiglia agiata, (il padre Leonardo, consigliere regionale, è stato una figura di spicco dell’allora Democrazia Cristiana), vive le sue giornate, fra scuola e impegni sociali, con slancio e vitalità straordinari: eccelle sul campo di volley come nelle appassionate sfide a calcetto. Così la ricorda la sua professoressa di latino e greco del liceo, Maria Pisano Leo: «Era una ragazza allegra, buona, sempre disponibile verso i compagni, vero punto di riferimento della classe».

Volontariato

Ma la sua attenzione era rivolta soprattutto ai poveri, ai più bisognosi, agli ammalati. Ancora liceale, è impegnata con l’organizzazione umanitaria “Operazione Africa” del gesuita padre Giovanni Puggioni (con sede in via dell’Ospedale, di fianco alla chiesa di san Michele) a sostegno dei bambini colpiti dalla lebbra. Il segreto di questa sua felicità interiore e totale disponibilità all’incontro e alla condivisione sta tutto nel rapporto che questa ragazzina, fin dalla sua prima adolescenza, instaura con Gesù. Simona, pur fra mille impegni e attività, mai tralascerà la Comunione quotidiana, le lunghe ore di preghiera, la meditazione anche notturna, spesso all’insaputa dei suoi familiari.

Laica autentica

Nel lungo elenco di Beati, Venerabili e Servi di Dio, in gran parte religiosi, monache, vescovi e sacerdoti, spicca questa figura di laica, di autentica laica. Amante dello sport, innamorata della vita e dell’amicizia, per un periodo legata sentimentalmente a Sergio, Simona mai ha manifestato il desiderio di consacrarsi al Signore nella vita monastica o in un ordine religioso di “vita attiva”, più consono alla sua esuberante e frenetica giovinezza. Sono in tanti a ricordarla a Lourdes, con il pellegrinaggio dell’Unitalsi, giovane “ausiliaria” (così venivano chiamate le ragazze che affiancavano le “damine”, più grandi di età e con più anni di servizio), con la casacca azzurra, l’immancabile chitarra, scarpe da pallavolista e fazzoletto scout al collo. E quel suo perenne, dolcissimo, mistico sorriso.

Il suo unico “Amore”

La sua breve esistenza si trasformerà in una piena adesione, in un’entusiastica e docile sequela alla chiamata del suo “Amore unico” al quale consegnerà i pochi anni di vita, soprattutto i suoi ultimi mesi, sconvolti e devastati dall’avanzare del male. Vivere in modo eroico le virtù teologali della fede, della speranza e della carità: questo il segreto, il requisito unico, il Dna del santo. A leggere il suo diario, pagine nelle quali Simona deposita le sue ansie più segrete, le aspirazioni più profonde, ma anche le sue infuocate “dichiarazioni d’amore” si resta interdetti e quasi storditi di fronte a tanta maturità e sapienza in una ragazza di appena 23 anni.

Il posto dietro la Croce

A Parigi, dove è ricoverata per un ciclo di chemioterapia, rivelatosi poi impotente ad arginare il tumore polmonare (poi propagatosi in molteplici metastasi), nell’aprile del 1983, scrive: «Vivere con un tumore a 22 anni... Una frase che contiene mille segreti, mille ansie, mille paure. Contiene in sé tutto un mondo nuovo in cui ti trovi proiettata quando conosci ciò che racchiudi nel tuo corpo. Un mondo nuovo dove tutto t’appare diverso: la famiglia, gli amici, l’amore, la fede. Tutto, ad un tratto, diventa più profondo, perde la sua superficialità, ti trovi cresciuta, più matura. È strano sentirsi stanchi a 22 anni, provati duramente dalla vita. In questi momenti credo più che mai che bisogna credere in qualcosa. Se guardo dietro la Tua croce, Gesù, vedo solo il legno... c’è un posto vuoto… Tu hai detto: “Vado a prepararvi un posto...”. Sì, Gesù, bisogna adagiarsi sul legno, chiudere gli occhi, perdonare e cantare il tuo “Amen” ed ecco... il legno è l’ascensore per il Regno di Dio. Tu sei lì, Risorto, e ci aspetti».

Menestrello di Dio

Oggi, i canti liturgici composti da Simona riecheggiano nelle celebrazioni delle comunità carismatiche di tutta Italia. “Menestrello di Dio” perché - ebbe a dire - «il mondo ha bisogno di sentir cantare, deve riscoprire che c’è un Dio, un Dio d’Amore che ci chiama alla gioia». Nel chiudere il processo diocesano, l’allora arcivescovo di Cagliari Arrigo Miglio si disse sicuro che «Papa Francesco apprezzerà questa giovane ragazza, amante della gioia e del canto».

Papa Francesco

Giunto a Cagliari, quell’indimenticabile 22 settembre 2013, il Santo Padre “venuto dalla fine del mondo” non tradì le aspettative. Ai giovani del largo Carlo Felice, il papa argentino indicò, come testimonial di fede e santità, alcuni “angeli” sardi: la monaca trappista Maria Gabriella Sagheddu di Dorgali e la laica di Azione cattolica Antonia Mesina di Orgosolo, già beatificate. «Altri ancora», aggiunse, in un clima di grande emozione, «sono ancora in cammino verso questo traguardo, come don Antonio Loi e Simonetta Tronci».

