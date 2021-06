Meloni e Salvini divisi sul voto  

Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono divisi non solo sul governo Draghi ma anche sulla durata della legislatura. I due leader, d’accordo nel bocciare il partito unico del centrodestra, restano distanti sulla federazione e ora si spaccano sull’ipotesi di elezioni anticipate dopo l’elezione del nuovo presidente della Repubblica: uno scenario evocato dalla leader di Fratelli d’Italia ma al momento escluso dal segretario leghista.

L’intervista

Intervistata dal Corriere, Meloni ribadisce la richiesta che la stagione di questo governo volga al termine e che l’ultimo compito di queste camere sia quello di eleggere il successore di Mattarella: dopo quel voto, in programma il prossimo febbraio, chiarisce Meloni, ci sono solo le elezioni anticipate. «Siamo una Repubblica parlamentare e le grandi scelte le fa il Parlamento, che non può continuare a essere dominato da M5S e Pd, partiti che non rappresentano affatto la maggioranza del Paese». Se per FdI solo solo il nuovo Parlamento potrà mettere mano alle riforme strutturali - fisco, giustizia e Pubblica amministrazione - che dovranno accompagnare l’implementazione del Recovery Plan.

Salvini invece ieri mattina, dopo un confronto di un’ora con Mario Draghi, si è detto «in sintonia su tutto» col premier. E sul fronte delle riforme il Capitano ha espresso ottimismo, arrivando ad auspicare una cabina di regia con gli altri leader della maggioranza pur di portarle a termine con successo.

«C’è un ministro?»

Molto dialogante anche sulla proroga dello stato di emergenza: nei giorni scorsi sosteneva che non ci fossero «i presupposti» per trascinarlo sino a dicembre. Sospenderlo, ricordava mercoledì nel forum con l’Ansa, «sarebbe un bel messaggio, come dire il peggio è passato». Ieri invece, dopo l’incontro con Draghi, la posizione era molto più sfumata: «Ne parleremo a luglio». Infine, persino sul nodo dei migranti, malgrado l’aumento degli sbarchi Salvini loda Draghi, distiguendolo dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese a cui riserva una punzecchiatura: «Chiedo al premier un intervento su questo che è un tema molto caldo. Draghi sta facendo un lavoro eccezionale al livello estero, se c’è un ministro dell’Interno ci dia qualche notizia».

