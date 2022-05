Melis svela l’avanguardia rosa  

Esaurito l’effetto chi c’è chi non c’è, non succede più nulla. Al netto del pettegolezzo gli schieramenti per le elezioni comunali sono in preoccupante divenire, mentre le scadenze incombono. Sembra che i più siano preoccupati di quel che fanno gli altri.

A quattordici giorni dalla presentazione delle liste il quadro vede un solo candidato in campo, Marco Melis, 51 anni, ex sindaco di Arzana per tre mandati. Di solida esperienza, il maresciallo dell’aeronautica si è mosso per tempo e ha fatto i suoi conti. Nella lista civica "Progetto Comune per Lanusei”, tre portabandiera donna: Bettina Pisanu, avvocato, Serena Asoni, insegnante e Carla Piras, educatrice scolastica. «L'obiettivo è quello di far nascere un movimento che guardi lontano. Che risvegli la voglia di partecipazione», spiega Melis.

Incertezze

In campo avverso c’è fermento laddove servirebbero certezze. E poi ci sono bollicine e parecchie scintille. L’accordo tra l’attuale maggioranza e il gruppo dei consiglieri di opposizione guidato da Maria Tegas e Mirko Balloi è diventato una chimera con il trascorrere dei giorni. Il barometro dei dissidi in maggioranza segna da agitato a molto mosso.

La scelta tra la leadership di Davide Burchi e quella di Maria Tegas ha inciso ferite in un gruppo che ha governato la consiliatura senza scossoni. «Come può il sindaco uscente non ricandidarsi?» è la domanda chiave che gira tra amici, compagni e sostenitori. Se il sindaco Burchi sceglie il basso profilo qualcosa la sua maggioranza dovrà pur quagliare. Di qui a poco. Qualcuno nella pugna è già stato messo da parte e altri, è certo lo saranno. Per trovare la quadra, manco a dirlo, servirebbe il miglior cerchiobottista sulla piazza.