Melis gioca un altro terno 

A pochi giorni dallo scadere del termine utile per la presentazione delle liste, ancora i giochi non sono fatti. Intanto, Marco Melis, in corsa per la poltrona più importante del palazzo di via Roma, annuncia altri tre nomi che correranno per amministrare la cittadina. Nel suo Progetto comune per Lanusei, questo il nome della lista, oltre alle già annunciate Bettina Pisanu, Serena Asoni e Carla Piras, si aggiungono Nadir Congiu, Gennaro Esposito e Nicola Cantalupo.

Chi sono

Nadir Congiu ha 33 anni, già nell’amministrazione Ferreli prima in maggioranza e poi passato all’opposizione, nato in Gran Bretagna da genitori ogliastrini, da diversi anni è operatore culturale. Gennaro Esposito, campano di nascita e lanuseino d’adozione, 55 anni, è carabiniere e ha una vita nel volontariato come presidente Avl e dell’associazione Ciao Guagliò by Rago. Nicola Cantalupo, 45 anni di Quartu ma di origini di Tertenia, a Lanusei da 12 anni, è insegnante alla primaria di Elini e, istruttore di Taekwon-do e difesa personale.

Il messaggio

Storie personali e lavorative diverse, volutamente selezionate per una maggiore eterogeneità della lista. «Stiamo cercando di costruire una lista di persone che hanno una storia da raccontare e che vivono il tessuto sociale e hanno scelto di vivere a Lanusei», dice Marco Melis. «Cerchiamo di costruire un progetto solido per far guardare lontano la cittadina. Lanusei cresce se include, se diventa accogliente. Se dobbiamo fare i grandi dobbiamo pensare da grandi. Lanusei è una piccola città, quindi non si può ragionare da villaggio». Ancora di ruoli, però, il candidato a sindaco non vuole parlare. «Nessun baratto - dice Melis - decideremo insieme».