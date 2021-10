Melagrana, il paese si affaccia sul mercato 

Le varietà di melagrane presenti nelle coltivazioni villacidresi sono la Acco (anche chiamata Akko o Ako) e la Wonderful, oltre alla tipica varietà sarda, meno rossa e appariscente delle altre e anche meno interessante sul piano commerciale. La Acco, particolarmente apprezzata per il consumo da mensa, ha una buccia piuttosto sottile, gli arilli (i “chicchi”) hanno i semini interni molto teneri ed è caratterizzata da un sapore dolce. La Wonderful risulta un po’ più acidula, molto adatta per il succo e, grazie alla sua maggiore acidità può essere conservata più a lungo, in modo del tutto naturale.

«L’interesse dei consumatori verso questo frutto sta via via aumentando», spiega Raffaele Loru, direttore commerciale della organizzazione di produttori “Associazione Agricoltori Villacidresi”: «Purtroppo – aggiunge – in Sardegna non è ancora del tutto apprezzato il consumo del succo di melagrana, che invece nel resto del Paese sta conoscendo un grande successo».

Melagrana: un frutto ancora di nicchia, ma Villacidro è pronta e con la sua produzione copre già interamente la quota sarda di approvvigionamento nella grande distribuzione organizzata (Gdo).

Nonostante si tratti di un frutto storicamente presente in Sardegna nelle coltivazioni familiari, la costante comparsa della melagrana sugli scaffali dei supermercati è relativamente recente: fino a pochi anni fa quasi tutta la produzione era appannaggio di Turchia, Spagna e Marocco, con qualche quota coperta dalle produzioni siciliane e calabresi. Da qualche anno le melagrane villacidresi arrivano a fornire con continuità e un deciso apprezzamento i punti vendita della Gdo, coprendo il periodo che va da settembre inoltrato fino agli inizi di febbraio.

Interesse in crescita

«L’interesse dei consumatori verso questo frutto sta via via aumentando», spiega Raffaele Loru, direttore commerciale della organizzazione di produttori “Associazione Agricoltori Villacidresi”: «Purtroppo – aggiunge – in Sardegna non è ancora del tutto apprezzato il consumo del succo di melagrana, che invece nel resto del Paese sta conoscendo un grande successo».

Le varietà di melagrane presenti nelle coltivazioni villacidresi sono la Acco (anche chiamata Akko o Ako) e la Wonderful, oltre alla tipica varietà sarda, meno rossa e appariscente delle altre e anche meno interessante sul piano commerciale. La Acco, particolarmente apprezzata per il consumo da mensa, ha una buccia piuttosto sottile, gli arilli (i “chicchi”) hanno i semini interni molto teneri ed è caratterizzata da un sapore dolce. La Wonderful risulta un po’ più acidula, molto adatta per il succo e, grazie alla sua maggiore acidità può essere conservata più a lungo, in modo del tutto naturale.

Non troppo piccole

I frutteti di melagrane a Villacidro occupano attualmente 3,5 ettari , con una produzione per ettaro di 100 quintali commercializzabili. «La melagrana ha un alta produzione per ettaro – dice Giovannino Muscas, uno dei due produttori villacidresi, che ha realizzato i primi impianti nel 2013 – però la parte commerciabile è bassa, perché le piante, anche quando sono in salute, producono naturalmente frutti di pezzatura diversa e il mercato non assorbe quelli più piccoli».

Obiettivo filiera

Tutto l’invenduto, circa il 50 per cento della produzione complessiva, potrebbe essere utilizzato per la trasformazione, come avviene per esempio in Sicilia, dove si produce succo, commercializzato tutto l’anno. In Sardegna non esiste una filiera di questo tipo, anche perché il succo di melagrana non è ancora entrato tra le preferenze alimentari degli abitanti, a differenza di quanto indicano le tendenze nazionali e internazionali. Per Muscas, agronomo e esperto conoscitore di questi frutti, «serve fare maggiore informazione e divulgazione delle importanti proprietà nutraceutiche (principi nutritivi che hanno effetti benefici sulla salute) della melagrana, che presenta una quantità di antiossidanti altissima oltre a vitamine e sali minerali. Inoltre, grazie ai tannini e all’acido ellagico che contiene, agisce come antibatterico e antinfiammatorio». Una coltivazione sicuramente promettente. Sarebbe anche un ottimo punto di arrivo in un’ottica di evoluzione agricola: le avversità sono controllabili senza ricorrere a grandi trattamenti e le lavorazioni non superano quelle degli agrumi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata