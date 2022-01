«Meglio stipulare contratti a prezzo fisso» 

Per contenere gli aumenti delle bollette energetiche, famiglie e imprese dovrebbero «stipulare contratti pluriennali, a lungo termine e a prezzo fisso». Lo consiglia per il breve periodo il direttore di Enel, Nicola Lanzetta, perché «il rischio diminuisce». Nel medio periodo l'indirizzo «come nazione è accelerare moltissimo la generazione da fonti rinnovabili», ha aggiunto. Dopo l'inverno i prezzi dovrebbero avere una discesa - ha detto Lanzetta - purtroppo però l'aleatorieta di questo mercato continuerà. Per l'estate potremo usufruire del prezzo più basso del gas e dell'energia, ma questo non ci deve far dormire sonni tranquilli perché in ogni caso la volatilità del mercato ci sarà sino a che avremo il 90% del gas importato».

La Confartigianato sarda

Il consistente rincaro di energia elettrica e gas rischia di dare un ulteriore colpo non solo alle famiglie, ma anche alle attività produttive, soprattutto quelle più piccole. La previsione di Confartigianato Imprese Sardegna è che le bollette possano lievitare in modo notevole, sfiorando il 200%. Tante imprese sarde, che a fatica stanno cercando di riprendersi dagli effetti della pandemia, rischiano di soccombere con le nuove tariffe. La presidente, Maria Amelia Lai, sottolinea che «imprese, officine, cantieri e laboratori iniziano a rinunciare a nuovi ordini, nonostante la fortissima richiesta di beni e servizi, perché gli aumenti dei costi delle materie prime, tra cui spiccano l’energia e il gas, sono impossibili da trasferire sulla committenza. È una situazione che ci allarma molto, perché una parte delle imprese rischia di non riaprire dopo le festività natalizie».

Pericoli nei contratti

Per l'associazione artigiana, sottoscrivere ora nuovi contratti a tariffa fissa non è conveniente, perché comporterà il mantenimento del prezzo per l’intero periodo contrattuale. Allo stesso tempo, accettare contratti a tariffa indicizzata comporterà costi molto alti per il primo trimestre, il periodo con maggiore utilizzo di energia elettrica e gas. Per il segretario di Confartigianato Sardegna, Daniele Serra, la situazione è «insostenibile. Le imprese non possono viverenell’incertezza e il timore di quel che può accadere da qui alla primavera». Per evitare che il tessuto economico e produttivo regionale vada a rotoli, Lai e Serra si aspettano un intervento legislativo, che vada oltre i 3,8 miliardi messi a disposizione dal Governo.