Mega immondezzaio dopo il fuoco 

Si sono armati di buona volontà per ripulire e difendere la natura, preziosa ricchezza da preservare «per riportare le montagne allo splendore originario per il benessere di tutta la comunità», spiegano i sindaci Antonio Flore di Scano Montiferro e Diego Loi di Santu Lussurgiu. Le discariche abusive erano occultate dalla folta vegetazione, dai rovi, e dopo l’incendio sono affiorate con tutto il loro carico di veleno. Un ricco campionario degli scarti prodotti dall’uomo, gettato in ogni dove. Uno scempio che ha imbrattato i siti naturalistici più preziosi del Montiferro, ma ora ripuliti: da Sos Molinos a Bau ‘e mela, fino alla borgata di San Leonardo. A Scano sono stati puliti S’Adde, Punta Rancola e altri territori percorsi dal fuoco. I volontari in alcune località impervie hanno trasportato i rifiuti a mano e in spalla per poi caricarli nei fuoristrada e furgoni messi a disposizione dai volontari e dalle due amministrazioni comunali.

Dopo il passaggio del fuoco è emerso di tutto. La lista è lunga: pneumatici, carcasse di elettrodomestici, plastica, vetro, ferro, lattine, bottiglie e ingombranti vari. È tutto quello che ieri tanti Scanesi e Lussurgesi e volontari da ogni parte dell’isola hanno raccolto nei nei boschi del Montiferru, quelli bruciati e quelli sopravvissuti. Un esercito di volontari instancabile ha ripulito il paesaggio dai tanti, troppi rifiuti che sono emersi inesorabilmente dopo il grosso incendio di fine luglio.

I volontari

Erano centinaia ieri i volontari, anche famiglie intere con figli, tra Scano Montiferro e Santu Lussurgiu, con vanghe, rastrelli, carriole, bidoni che hanno raccolto tutte le nefandezze che l’uomo ha gettato in campagna, incurante del danno provocato alla natura. Le associazioni locali hanno risposto presente alla giornata ecologica Pro su Montiferru promossa dalle amministrazioni comunali e dalla rete di volontariato dell’Isola, con l’aiuto di tanti altri aiutanti provenienti da Cagliari, Nuoro, Oristano, Olbia, Sindia, Sarroch, Villacidro, Ussaramanna con la collaborazione della Protezione Civile e Barracelli locali.

La raccolta

Le iniziative

Le giornate di pulizia Pro su Montiferro sono state giornate di tutela ambientale. «Ridanno speranza alle generazioni future per una maggiore consapevolezza e rispetto per l’ambiente che va salvaguardato – sottolineano i due sindaci -. A queste seguiranno altre giornate ecologiche e azioni di sensibilizzazione». Tutti i rifiuti raccolti sono stati sistemati momentaneamente in punti appositi nelle aree artigianali comunali per essere smaltiti secondo la tipologia. Intanto le comunità oltre ai ristori promessi dalla Regione attendono anche la messa in sicurezza dei costoni rocciosi, in particolare della provinciale 19 che da Cuglieri porta a Santu Lussurgiu, diversi tratti sono pericolosi, con grandi massi che incombono sulla strada, e alle prime piogge potrebbero ruzzolare e procurare incidenti stradali.

