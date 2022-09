Medie, gli uffici diventano aule 

Tanti iscritti, poche aule. Non bastano gli spazi nella scuola secondaria di primo grado Eleonora d’Arborea e per scongiurare il trasferimento di un corso alla Primaria di via Solferino è stato necessario ottimizzare ogni centimetro dello stabile di piazza Manno. L’ipotesi era stata prospettata nei giorni scorsi alle famiglie dalla nuova dirigente scolastica Antonina Caradonna, ma dai genitori è arrivato un secco no.

Gli spazi

«Abbiamo cinque prime classi in ingresso, circa un centinaio di ragazzi – spiega la preside dell’Istituto comprensivo 1 – per garantire spazi adeguati agli studenti abbiamo preso in considerazione l’idea di sistemare una sezione nella sede della nostra scuola elementare, ma la proposta non è stata accolta». Tutti i ragazzi hanno iniziato regolarmente le lezioni nella sede centrale, nella quale è stata ricavata una nuova aula sfruttando al massimo gli ambienti disponibili in qualche ufficio. Nel frattempo, però, si valutano soluzioni alternative per far fronte al carico di iscrizioni.

Il sopralluogo

Della criticità è stato informato l’assessore all’Istruzione Luca Faedda, che ha immediatamente effettuato un sopralluogo a scuola con un tecnico per valutare la situazione. «Siamo venuti a conoscenza del problema solo pochi giorni fa – fa sapere l’esponente della Giunta – ci è stata chiesta la possibilità di realizzare nuove aule nell’edificio, ma sono necessarie verifiche approfondite». Una delle possibilità suggerite dalla dirigente scolastica è la realizzazione di un tramezzo nell’aula magna, dalla quale ricavare due ambienti distinti. «Non bisogna dimenticare che lo stabile di piazza Manno – frena l’assessore – è sottoposto ai rigidi vincoli della Soprintendenza archeologica, l’iter potrebbe non essere così semplice». Altro aspetto da valutare è quello impiantistico, molto più impegnativo rispetto alla sistemazione di una parete in cartongesso. In ogni caso i tempi non sarebbero strettissimi e la prima campanella per gli studenti è già suonata. Al momento, dunque, qualche classe dovrà accontentarsi della sistemazione provvisoria. Per i prossimi giorni Faedda ha programmato un nuovo sopralluogo.