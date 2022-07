Medico nel mirino dei no vax 

«Sono deluso perché hanno utilizzato per altri scopi un profilo come il mio che vuole soltanto aprire una riflessione ed un dibattito su un tema importante. - dichiara Madeddu - Allo stesso tempo però sono sereno perché abituato agli attacchi e ai giudizi». Il medico afferma di non seguire particolarmente le pagine social e d’essere stato avvertito dagli amici su quanto stesse accadendo: «Ho letto diversi commenti per cercare di farmi un’idea e capire. - svela - Si tratta di un movimento di no vax che combatte la filosofia della vaccinazione sostenendo si tratti di un veleno, di un pericolo. Per questi individui chi esegue la vaccinazione è un criminale, un medico che sconfina dalla deontologia e viene definito “medico nazista”. Hanno approfittato della mia campagna di sensibilizzazione al problema pandemico, per farsi propaganda».Lo stesso Madeddu starebbe ragionando sull’ipotesi di segnalare alle autorità competenti quanto accaduto: «È una strada che penso potrei battere. - svela - Perché rimango convinto che l’attacco subito abbia il solo scopo di portare avanti una campagna di promozione che nulla ha a che vedere con gli spunti di riflessione che intendevo mettere in risalto».

Le proiezioni diffuse dal medico, concernenti il numero di contagi in città calcolato tramite una proporzione dei dati dei positivi al virus fra i propri utenti, hanno scatenato un vero e proprio attacco mirato da parte di un movimento denominato “Forza di lotta non violenta per libertà e diritti”, dove una doppia “V” rossa all’interno di un cerchio dello stesso colore, rappresenta il simbolo del profilo e verosimilmente del movimento.

Il profilo social del medico di medicina generale Giorgio Madeddu è stato preso di mira da un movimento di “no vax”. Migliaia di commenti dai contenuti poco ortodossi hanno intasato la bacheca del responsabile scientifico dell’associazione “Amici della vita”, dopo la pubblicazione della lettera destinata ai suoi 1500 pazienti che intendeva sensibilizzare l’uso della mascherina e del distanziamento durante gli eventi estivi.

Attacco sui social

«Sono deluso perché hanno utilizzato per altri scopi un profilo come il mio che vuole soltanto aprire una riflessione ed un dibattito su un tema importante. - dichiara Madeddu - Allo stesso tempo però sono sereno perché abituato agli attacchi e ai giudizi». Il medico afferma di non seguire particolarmente le pagine social e d’essere stato avvertito dagli amici su quanto stesse accadendo: «Ho letto diversi commenti per cercare di farmi un’idea e capire. - svela - Si tratta di un movimento di no vax che combatte la filosofia della vaccinazione sostenendo si tratti di un veleno, di un pericolo. Per questi individui chi esegue la vaccinazione è un criminale, un medico che sconfina dalla deontologia e viene definito “medico nazista”. Hanno approfittato della mia campagna di sensibilizzazione al problema pandemico, per farsi propaganda».Lo stesso Madeddu starebbe ragionando sull’ipotesi di segnalare alle autorità competenti quanto accaduto: «È una strada che penso potrei battere. - svela - Perché rimango convinto che l’attacco subito abbia il solo scopo di portare avanti una campagna di promozione che nulla ha a che vedere con gli spunti di riflessione che intendevo mettere in risalto».

I commenti

Per Mario Orrù, infermiere e conoscente del medico di base, si tratta di un vero e proprio attacco degli hacker: «Quando ho condiviso sul mio profilo la pagina del dottore, sono stato immediatamente subissato dagli stessi contenuti. - rivela - Nonostante abbia tentato di cancellarli e bloccarli, si ripresentavano aggirando tutte le protezioni. I contenuto dei messaggi è indecente, ma oltre a questo “movimento” no vax, sono rimasto basito dai commenti rilasciati da alcuni comuni cittadini sull’articolo apparso nelle pagine on line de L’Unione Sarda, proprio in merito alla lettera pubblicata e divulgata dal dottor Madeddu ai propri pazienti; ci sarebbero gli estremi per intraprendere le vie legali».

