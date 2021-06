Medico a Seui? Bando deserto 

Barbagia di Seulo: territori montani disagiati, distanti un'ora d'auto dagli ospedali di riferimento. È qui l'epicentro della crisi che ha messo in ginocchio la cellula fondamentale dell'assistenza primaria, la medicina di base. Nessuno candidato al bando regionale per l'assistenza primaria ha scelto Seui. Ma quella di Seui è soltanto una delle 78 (su 108 complessive) sedi carenti dal 2018 rimaste scoperte per l'assistenza di base.

I disagi

Il medico che si era candidato, Lino Masia, all'ultimo momento ha scelto la sede di Ussassai. Entro novanta giorni potrà revocare la scelta, qualora invece confermasse anche prima del termine alla direzione del distretto, Ussassai dopo tre anni riavrebbe un medico di base titolare. Nei due Comuni barbaricini il servizio, da sei mesi, è attivo sei ore settimanali. L'amministrazione del sindaco Marcello Cannas ha convocato una riunione di Consiglio com unale per il 29 giugno per valutare le possibili iniziative da adottare.

La situazione

A Esterzili e Seulo non va meglio: sedi carenti dal 2014, da sette anni, tirano avanti accorpate, assegnate ad un solo medico costretto a fare la spola tra i due ambulatori: venti chilometri di tracciati montani, 35 minuti i tempi di percorrenza. Il 31 luglio termina il contratto semestrale della specializzanda Alice Laconi, medico di base di Seulo-Esterzili che ha comunicato ufficialmente al distretto sanitario di Isili di rinunciare al rinnovo del contratto. Preoccupati i sindaci dei due Comuni chiedono che si adottino misure straordinarie.

Le vaccinazioni

La buona notizia arriva da Sadali: il Centro sociale di via Tocco ospiterà il nuovo centro vaccinale. Riferimento sul territorio per Sadali, Esterzili e Seulo ed eventualmente anche per gli altri residenti della Barbagia che ancora non avessero ricevuto il vaccino. L'inaugurazione è fissata per oggi alle 18. La Comunità montana Sarcidano-Barbagia di Seulo aveva voluto fortemente due centri vaccinali sul territorio di Isili e Sadali. A Sadali il centro sarà gestito dai medici di base disponibili, coadiuvati da alcuni medici volontari, di cui uno in pensione. A Sadali, Esterzili e Seulo il servizio di Igiene pubblica di Isili aveva garantito la vaccinazione sul territorio agli over 80 e 70. I vaccini sono stati già richiesti al distretto sanitario di Isili: appena saranno disponibili si partirà con le vaccinazioni dando priorità alle prime dosi. Seui e Ussassai fanno invece riferimento alla Assl di Lanusei: la campagna vaccinale è molto avanti. A Seui il 7 luglio gli operatori sanitari della Assl si faranno carico di portare a termine sul territorio la campagna di vaccinazione per i ragazzi sopra i sedici anni, i giovani e chiunque non avesse ancora ricevuto la prima somministrazione del vaccino.

RIPRODUZIONE RISERVATA