Medicinali scaduti, due sotto accusa 

Oltre una tonnellata di rifiuti speciali stoccati illecitamente in un terreno di proprietà comunale all’interno di cassonetti di metallo e plastica. Medicinali scaduti, in parte ritenuti «a rischio biologico», smaltiti senza seguire le procedure ordinarie previste in casi simili. Scoperta che aveva portato lo scorso febbraio al sequestro preventivo dell’area in località “Cristolu Podda” a Porto Corallo, territorio di Villaputzu, eseguito dai militari della Guardia di Finanza e dagli uomini del Corpo Forestale di Muravera, e che ora ha spinto il pubblico ministero Giangiacomo Pilia, titolare dell’inchiesta, a chiudere le indagini preliminari a carico di due persone: Andrea Binetti, 66 anni, residente a Carloforte, e Antonio Orru, 46, di Nuoro.

La ricostruzione

Binetti è il responsabile per la Sardegna della ditta “Teknoservice srl”, Orru è responsabile pro tempore dell’impresa appaltatrice “La Luca società cooperativa sociale onlus”. Binetti è accusato di «gestione di rifiuti senza autorizzazione» tramite lo «smaltimento illegale di circa 1.275 chili di rifiuti sanitari», medicinali scaduti buttati dentro cassonetti in metallo e plastica in un’area pubblica di circa mille metri quadrati, e anche di truffa perché, smaltendo illegalmente i rifiuti senza seguire i normali canali regolari, avrebbe «indebitamente risparmiato 4.770,69 euro» creando un uguale danno al Comune. Orru sarebbe responsabile di una «attività di gestione di rifiuti speciali anche pericolosi» tramite lo «smaltimento illegale» di circa 300 chili di rifiuti sanitari costituiti da medicinali scaduti e a rischio biologico nella stessa area.

La difesa

Ricostruzione respinta da Binetti, il quale interpellato dall’Unione Sarda spiega che «i rifiuti» in questione, cioè i medicinali, sarebbero stati stoccati in quell’area «in un periodo antecedente al giugno 2016», quando ancora la Teknoservice non si occupava del servizio, e «in un deposito che la società mai ha avuto né utilizzato». Un luogo dove, a suo dire, «altri parcheggiavano i propri mezzi. Quando siamo subentrati abbiamo sfruttato un altro cantiere dove mai abbiamo depositato alcun rifiuto pericoloso. Le indagini dimostreranno le nostre ragioni e che la responsabilità eventuale riguarda la gestione precedente».