Medicina, un boom da pandemia 

Nello zaino i libri per dare l’ultima ripassata. Ad alcuni sudano le mani, nello sguardo si avverte la preoccupazione. Mascherine Ffp2, Green pass in una mano, nell’altra la ricevuta di iscrizione al test. In fila, ben distanziati, gli studenti si addentrano nelle aule dove svolgeranno la prova che preannuncerà il loro futuro, realizzando in molti casi quel sogno nutrito da bambini e che oggi, ai tempi del Covid, ha per loro ancora più senso. L’aspirazione di indossare un giorno quel camice bianco è legata anche all’impatto che la professione sanitaria ha avuto in questi due anni di pandemia, con medici e infermieri in prima fila a combattere il virus. E ieri a Cagliari, erano 1400 i giovani che si sono presentati al test d’ingresso per i 240 posti disponibili nella facoltà di Medicina e Chirurgia. Cento minuti di prova e una batteria di sessanta domande a risposta multipla.

Prove al via

L’orario d’inizio della prova era previsto alle 13 su tutto il territorio nazionale, ma in molte aule della Cittadella universitaria di Monserrato alle 12.30 la porta era già chiusa. «Sono qui per il test di odontoiatria - precisa Riccardo Nocco, ex studente del liceo scientifico – voglio seguire le orme di mia mamma dentista. Ho capito che questa è la mia strada lo scorso anno, è la seconda volta che tento il test, mi sono preparato e spero di passarlo». Lucrezia Aramu arriva da Arborea, alle spalle una formazione classica al liceo De Castro di Oristano. «È il secondo anno che ci provo, per non stare ferma ho frequentato un anno di biotecnologie a Sassari, ma il mio sogno è indossare il camice, per questo non mi sono arresa, ho fatto dei corsi all’università e mi sento pronta, questo è l’anno buono, secondo me». In tanti sono arrivati con largo anticipo: «Ho quasi passato la notte in bianco, a casa era impossibile stare e mi rendo conto di essere diventata insopportabile, non vedo l’ora di avere l’esito e capire così se questa sarà davvero la mia strada», aggiunge Edoardo Cossu di Cagliari. La prospettiva di un futuro lavoro sicuro, ma anche il desiderio di mettersi al servizio della comunità coltivato da molti in questo periodo di emergenza sanitaria, spinge i giovani su questa strada, nonostante le difficoltà da superare nel campo sanitario, messo a dura prova dalla pandemia.

Perplessità e difficoltà

«Vista la precarietà della situazione potrebbero servire molti più professionisti sanitari, come d’altra parte stiamo già vedendo nel momento attuale. C’è da dire però che i costi per accedere al test lievitano ogni anno e a nessuno importa delle nostre difficoltà: così spesso siamo costretti a fare delle scelte e optare per altro», lamenta Giorgia, che insegue il suo sogno da sei anni. Dall’altra parte c’è chi, vedendo lavorare in tempi di Covid con dedizione e passione un proprio caro in ospedale, ha deciso di seguirne le orme. «Il mio padrino di cresima è medico e io voglio diventare come lui. La decisione l’ho presa alle Medie, ma si è rafforzata di questi tempi: l’anno scorso non sono riuscito a entrare, speriamo questa volta vada bene», auspica Simone Cappai, cagliaritano con maturità scientifica in tasca. C’è chi, come Laura Nicolini, ha già alle spalle un percorso professionale. Avvocata a Cagliari, a 32 anni ha voglia di mettersi in gioco. «Voglio togliermi uno sfizio, nel frattempo sto preparando il concorso di magistratura - sorride mentre corre in aula – questa è la prima volta che tento Medicina. Se dovessi passare il test? Chissà, potrei cambiare mestiere».

In attesa dei risultati

Tante storie che si incrociano, sogni che guardano nella stessa direzione, giovani che arrivano da più parti dell’Isola. Ad aspettarli fuori tanti genitori che tifano per i figli e non vedono l’ora che le loro aspettative diventino realtà. «O Medicina o Infermieristica, per mia figlia l’importante è entrare a lavorare nel mondo sanitario. Sono queste le professioni del futuro».

