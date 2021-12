«Medicina, resta il numero chiuso» 

La ministra dell’Università e della ricerca si accovaccia per la foto insieme ad allieve e allievi dell’Accademia Belle Arti di Sassari. Lo fa prima prima di tagliare il nastro per la mostra del Mas.Edu, il Museo d’arte contemporanea che ospita le opere del XV Premio nazionale delle arti. Un gesto d’attenzione molto apprezzato dagli studenti. Per la ministra Maria Cristina Messa è stata una mattinata lunga e impegnativa quella trascorsa a Sassari, dove fra l’altro ha incontrato i vertici degli atenei sardi.

All’Accademia Sironi

Inizio alle 9 con la visita all’Accademia “Mario Sironi” e al vicino ex Mattatoio, ribattezzato “Ex-Ma.ter” che diventerà il campus delle arti e dello spettacolo, sperando sia prossima l’apertura di un’opera che ha colpito la ministra per «la prospettiva vivace e interessante».

Energia, capacità di ascolto ma anche punti fermi sulle questioni spinose. Come l’accesso a numero chiuso alle facoltà di Medicina. Nessuna variazione. «Escludo l’eliminazione del numero chiuso. Lo scorso anno abbiamo avuto 70 mila aspiranti per 14 mila posti disponibili, ospedali e atenei non sono in grado di assorbire tutti, anche perché dobbiamo fare in modo che la qualità della formazione resti alta». La carenza è soprattutto organizzativa: «Abbiamo sbloccato l’imbuto tra laurea in Medicina e scuola di specializzazione con 17 mila borse di studio, che diventano 19 mila con quelle regionali. Bisogna fare in modo che poi i nostri medici restino, in Sardegna in primis, cercando di valorizzarli per le loro competenze. L’Italia è uno degli Stati europei con più medici, ma non c’è la giusta distribuzione nel territorio. Stato, regioni e comuni devono fare una stima accurata delle necessità».

Il premio delle arti