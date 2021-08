Medicina, posti letto a rischio tagli 

La Sanità gallurese ormai ben oltre il collasso. Mentre restano le vecchie emergenze (anestesisti promessi e mai arrivati, guardie mediche turistiche scoperte) se ne aprono di nuove. L’ultima, di un paio di giorni fa, nel reparto di Medicina del Giovanni Paolo II che si è trovata improvvisamente con due infermieri in meno. A quanto pare, gli operatori sanitari si sarebbero dimessi per un contratto a tempo indeterminato al Mater Olbia, più conveniente delle assunzioni a breve termine della sanità pubblica.

Reparto a rischio

Una scelta personale, quindi, (e più che legittima), che nella situazione attuale basta per mandare all’aria la tenuta di un reparto già in gravissima sofferenza e in un servizio, quello della medicina interna, che vede già la chiusura (malgrado le promesse) del reparto al Merlo di La Maddalena e i tanti problemi del Dettori di Tempio. Una coperta talmente corta che non riesce più a coprire i buchi. Nessuno commenta, nè all’interno dell’ospedale, nè dagli uffici Asl, ma a quanto pare l’ulteriore riduzione di un organico già estremamente risicato, con condizioni di lavoro difficili, potrebbe provocare la drastica riduzione dei 54 posti letto disponibili per materiale impossibilità di coprire i turni. Con un impatto su tutto il territorio. A meno che non si riesca, nell’immediato, ad assumere altri infermieri. Per una serie di motivi, però, la Gallura non è una meta appetibile soprattutto per i contratti a tempo determinato che impongono trasferimenti estivi in un’area dove è costoso e complicato trovare un alloggio.

Emergenze e turisti

Nel frattempo, l’estate 2021 sarà ricordata come quella senza guardie mediche turistiche. Non ci sono abbastanza medici, un po’ per problemi strutturali, un po’ per l’effetto Covid che ha dirottato risorse sulle Usca. Così anche per la spina di riccio o il mal di schiena non resta che il Pronto Soccorso. Altro tasto dolente. Ieri alle 17,30 (ma il dato è costante nella giornata) secondo il portale della Regione erano in attesa di visita al Giovanni Paolo II 34 pazienti, il numero più alto tra tutti gli ospedali sardi.

