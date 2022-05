Medicina, pazienti sistemati nei corridoi 

La coperta della sanità pubblica oristanese è talmente corta che se tiri da una parte dall’altra si apre non un buco ma una voragine. È quel che sta succedendo nel reparto Medicina del “San Martino” dove da giorni si va oltre il tutto esaurito: non c’è un letto libero. Alcuni pazienti sono stati sistemati nei corridoi e un’altra decina sempre in carico alla Medicina sono stati provvisoriamente sistemati (ma non si quanto la sistemazione sia provvisoria) nei reparti di Ortopedia e Ginecologia.

L’emergenza

Succede che mentre calano i ricoveri dei pazienti Covid negli ospedali della provincia con la conseguente chiusura dei reparti di Bosa e Ghilarza e si alleggerisce la pressione sul Pronto soccorso del San Martino, Medicina continua a registrare la presenza di una ventina di pazienti Covid. La capienza del reparto si riduce così a 30 posti letto del tutto insufficienti a ospitare tutti i pazienti non Covid. Il reparto di Medicina continua ad essere diviso in due parti. Una è destinata alle persone affette da contagio mentre l’altra riservata ai pazienti che soffrono di altre patologie risente di una situazione di grave affollamento. Nell’immediato si pensa di poter fronteggiare la situazione dirottando alcuni pazienti a Bosa dopo le dimissioni dal “Mastino” degli ultimi pazienti Covid.

La protesta

«Una situazione davvero pesante e di una certa gravità perché non è possibile tenere i pazienti nei corridoi e neppure trasferirli in altri reparti che pure hanno i lori problemi. Diciamo che siamo alle solite. Ogni giorno c’è un problema nuovo che si aggiunge ai vecchi per i quali non si riesce a trovare una soluzione. Solo belle parole, promesse ma di fatto le questioni aperte non vengono chiuse anzi sono peggiorate. Il personale è sfinito, gli operatori sono costretti a lavorare in condizioni inaccettabili e con l’estate non riesco neppure a immaginare cosa possa succedere», sottolinea Gisella Masala del Comitato per il diritto alla salute della Provincia di Oristano che ormai da anni sta portando una battaglia per ridare dignità alla Sanità pubblica. Il dottor Giampiero Sulis, referente del sindacato Cimo di Oristano, ha chiesto un incontro al direttore Antonio Maria Serusi «per verificare la situazione e tentare di trovare una soluzione ai problemi che non sono solo quelli di Medicina. Cito Emodinamica, Radiologia ma anche Pneumologia che va avanti grazie a un medico pensionato che sta prestando la sua preziosa opera». Intanto a fine giugno scade il contratto con medici in affitto che operano al Pronto soccorso dell’ospedale di Oristano anche se solo per gli accessi in codice bianco e verde.