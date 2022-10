Medici sportivi, la visita è un miraggio 

L’attività agonistica si arena perché nei quadri dell’Asl Ogliastra manca lo specialista di Medicina dello sport. Non ci sarà (almeno) fino ai primi di novembre e gli atleti, iscritti alle società dilettantistiche, non possono giocare. A meno che non prenotino visite in privato oppure in trasferta con conseguente incremento dei costi. Al netto dei tempi d’attesa anche in questi ultimi casi, i piccoli sportivi restano a guardare. Chi può apre il portafogli e si rivolge a qualche professionista che lavora in zona slegato da convenzioni, chi non ha abbastanza soldi è costretto a dire al figlio che bisogna aspettare tempi migliori, almeno fino a quando l’Asl non colmerà l’handicap arruolando uno specialista.

La situazione

La paralisi del sistema sportivo giovanile è provocata dalla mancanza, ormai cronica, di medici esperti nel settore. L’unica dottoressa convenzionata con l’Asl Ogliastra è assente, per motivi personali, da oltre un mese e non rientrerà in servizio prima del 4 novembre, salvo proroghe. «È la stessa dottoressa che presta servizio da trent’anni a questa parte. Abbiamo sempre cercato un secondo medico ma - spiega Sandro Rubiu, 65 anni, direttore del distretto sanitario di Tortolì - senza mai trovarlo. È una figura sempre più rara. Visite? Al momento sono possibili solo in privato». Il tariffario medio per una visita in privato è di 50 euro per un nulla osta all’attività agonistica, 40 euro per quella non agonistica, mentre per gli over 40 il costo si aggira sui 75 euro.

Gran caos

Le associazioni sportive si arrangiano come possono e le visite negli ambulatori privati sono a carico delle famiglie. «Programmare ad agosto - dice Emanuela Manca (48), vicepresidente del Basket Lanusei - per noi è impossibile perché non possiamo sapere il numero dei futuri iscritti. Ogni anno è un problema perché le tempistiche dei campionato non sono in linea con quelli dell’Asl. I nostri tornei iniziano a novembre e spesso ci ritroviamo con appuntamenti dati per gennaio, ma se un atleta non ha il certificato non può disputare gare ufficiali. Quest’anno, con la mancanza del medico all’Asl la situazione si è ulteriormente complicata e le famiglie si stanno rivolgendo ai privati con conseguenti spese». Senza il medico della sanità pubblica i tempi si dilatano anche nel privato: «In un centro a Tortolì - conferma Andrea Demurtas (34), presidente del Tortolì calcio - la prima data utile è dicembre. Al momento andiamo a tentativi, i medici privati hanno l’agenda piena e i tempi sono biblici. È una situazione che ci lascia disarmati. Sarebbe opportuno un intervento del Comitato regionale Figc».