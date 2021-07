Medici in via di estinzione 

I medici di base in Ogliastra sono merce rara. Eppure la situazione, per dirla con il direttore del distretto sanitario territoriale, Sandro Rubiu, 64 anni, non sarebbe grave: «L’emergenza è mediamente sotto controllo, pur con qualche difficoltà». Ussassai e Seui i casi più complicati, ormai da mesi. «In questi due paesi – spiega Rubiu - assicuriamo l’assistenza tramite un medico di base di Lanusei che si reca negli ambulatori due volte alla settimana. Inoltre si può contare sulla guardia medica». Sono diversi i paesi in attesa di una nomina del medico titolare in cui la copertura è garantita da supplenti. È il caso di Ulassai, Gairo, Osini e Santa Maria Navarrese. «Tutte queste sedi sono in attesa della nomina di un titolare che però viene fatta dall’assessorato regionale alla Sanità. Per le assegnazioni siamo legati ai tempi dell’assessorato, ma non abbiamo paesi scoperti».

Guardie disarmate

Qualche difficoltà in più emerge per quanto concerne le guardie mediche, soprattutto a Bari Sardo e Tortolì, che in questo periodo ospitano molti turisti. Le due sedi non dispongono di un titolare e anche in questo caso si è in attesa delle assegnazioni che potrebbero avvenire in tempi brevi. «Aspettiamo che la Regione provveda - dice Rubiu – le nomine dovrebbero essere imminenti, il nostro auspicio è che avvengano quanto prima». Capita però che le situazioni di vacatio vengano tamponate all’ultimo minuto, come accaduto sabato a Tortolì, per il turno dalle 10 del mattino fino alle 10 della domenica. Un medico, con una chiamata, ha dato la propria disponibilità e il servizio è stato erogato. «Siamo riusciti sul filo di lana a garantire il turno – spiega il direttore – con i mezzi a nostra disposizione stiamo cercando di tamponare delle situazioni giorno per giorno. Qualsiasi miglioramento in corso d’opera è sempre gradito».

Pensioni

Sul fronte pensionamenti dei medici di base non si intravedono nubi all’orizzonte. Gli ultimi a lasciare il servizio sono stati un medico di Tortolì e uno di Perdasdefogu. In quest’ultimo paese la soluzione possibile è che l’unico camice bianco in servizio possa prendere in carico fino a 1500 pazienti assicurando continuità assistenziale. «Non ci sono altri pensionamenti imminenti – commenta Rubiu – da qui alla fine dell’anno non ne sono previsti, a meno che qualcuno non vada in pensione prima dello scadere dell’età». L’Ufficio della medicina di base in Ogliastra lavora alacremente per trovare professionisti, sono centinaia le telefonate e le mail che ogni settimana partono dagli uffici per reperire i medici, anche all’ultimo minuto.

