Medici in pensione, stop assistenza 

Seneghe senza un medico di base, e centinaia di pazienti sono rimasti senza servizio ambulatoriale. Disagi anche a Cuglieri. Il dottor Nicolò Colleo è andato in pensione il 30 novembre ma non è stato sostituito a Seneghe dall’Ares-ASSL di Oristano. Dopo quasi quarant’anni di carriera, Colleo ha lasciato l’attività, ma l’ASSL non nominerà alcun sostituto almeno fino al primo trimestre del 2022. Tanti pazienti seneghesi assistiti da Colleo hanno optato per i medici conosciuti e che prestano servizio d’ambulatorio sia a Seneghe che nei paesi vicini: diversi hanno scelto l’altro medico di Seneghe Francesco Cubeddu, che ha ambulatorio a Bonarcado e Paulilatino, alcuni hanno optato per la dottoressa Annalisa Mele di Bonarcado, altri per Vittorino Farci a Santu Lussurgiu, che però hanno già tanti pazienti. Rimangono però scoperte diverse centinaia di persone, perché i medici del territorio hanno raggiunto il numero massimo di pazienti consentiti dalla normativa. Una situazione veramente drammatica, l’ennesimo problema a danno delle piccole comunità dell’interno.

Il paese

Mario Cubeddu, già presidente dell’associazione culturale Perda Sonadora, parla di «una trascuratezza costante del territorio da parte degli enti sovracomunali, le nostre piccole comunità sono lasciate a se stesse. Un problema comune a molti piccoli paesi, e in questo periodo di pandemia l’emergenza è ancora più pressante». Il commissario Graziella Madau, che dirige il Comune già da due anni, interpellando la ASSL diverse volte alla fine ha ottenuto una soluzione. La risposta alla questione è arrivata dal distretto socio-sanitario di Ghilarza, competente territorialmente che fa capo all’ASSL di Oristano, che spiega: «I pazienti scoperti possono decidere di optare per il medico che fa ambulatorio in loco fino al numero massimo consentito dalla normativa, altrimenti debbono scegliersi il medico di base fuori ambito del distretto di Ghilarza, operando la scelta recandosi direttamente nella sede di Oristano dell’ASSL. La nomina delle sedi vacanti di Bonarcado e Seneghe invece avverrà il prossimo anno, entro il primo trimestre».

Il territorio

Il dottor Colleo aveva allertato i suoi pazienti già da ottobre scorso, ma non tutti sono riusciti a scegliere il medico. Qualche disagio anche a Santu Lussurgiu perché il dottor Farci è solo e ha pure preso in carico diversi pazienti curati dalla dottoressa Luisella Gerini. A Cuglieri invece dopo il pensionamento della dottoressa Maria Grazia Usai, in attesa della nuova nomina rimangono in servizio Anna Pilleri e Fernando Congiu che però sono oberati da tanto lavoro anche a Tresnuraghes.