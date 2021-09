Medici in malattia, è il caos 

Sopralluogo del sindaco in ospedale dopo l’allarme sulla carenza dei sanitari nel reparto di Medicina. Mario Conoci ha voluto visitare la divisione del primo piano con il presidente del Consiglio regionale Michele Pais e il presidente della Commissione Sanità Christian Mulas. Il problema maggiore resta la mancanza di organico. Ci sono solo due medici in servizio con turni massacranti di 12 ore e con un solo riposo.

Il quadro

Una situazione complicata e più volte denunciata anche dai gruppi di opposizione in Consiglio comunale. «In ospedale vado spesso, – riferisce il primo cittadino – proprio per avere il polso della situazione. È un momento delicato, ci sono troppi medici in malattia e c’è la necessità di incrementarne il numero. Stiamo dialogando con la Regione e l’Ats per risolvere le criticità».

Dei quattro camici bianchi, in questi giorni, solo due sono operativi. L’azienda sanitaria sta cercando di coprire i turni di guardia notturna attingendo dalle altre strutture dell’ospedale e del reparto Covid.

L’attacco

«Una politica sanitaria, con sindaco e presidente del consiglio regionale che offrono solo passerelle>, incalzano i consiglieri di minoranza Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi, «che non mette nelle condizioni i professionisti di operare bene, con serenità, con organici adeguati. Serve una mobilitazione senza precedenti. Non solo per Alghero. La deportazione verso Ghilarza e Sorgono dei pazienti, anche terminali, ricoverati a Ittiri, è l’esempio della considerazione che si ha delle persone fragili, spesso trattate come pacchi postali». Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto ai consiglieri regionali del territorio e al presidente della Regione di organizzare un tavolo sulla sanità del Sassarese per mettere a fuoco le criticità del presidio ospedaliero di Alghero-Ozieri e trovare soluzioni. Gestione del personale e organizzazione del lavoro sono al primo posto. Per far fronte alle carenze in ogni reparto, gli operatori vengono spostati da un posto all’altro, denunciano i sindacati, «con ordini di servizio non condivisibili e che ci sembra abbiano l’unico risultato di far scappare i professionisti».

