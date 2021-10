Medici in affitto, scoppia il caos 

Senza però si rischiava la chiusura, medici non se ne trovano a Oristano come in tutto il Paese. «Dove però non mi risulta ci sia questa ricerca di “affitti”. Bisogna fare i concorsi e riconoscere la specializzazione, se non si capisce questo andremmo di affitto in affitto», spiega Antonio Sulis. Sandro Usai, segretario provinciale del sindacato Fimmg aggiunge che «arrivano segnalazione dei medici a contratto che non entrano nella piattaforma Inps quando visitano un paziente ma lasciano l’incombenza al medico di famiglia. È irregolare, se così fosse».

Nello scaricabarile, questo è il parere del sindacato e dell’Ordine dei medici, a passarci sarebbe la qualità del servizio e in particolare i tempi di attesa che da lunghi diventerebbero lunghissimi. I medici in affitto, altro punto dolente. La posizione dell’Ordine, del Comitato per la salute e i sindacati resta negativa. «Dire che si occupano dei codici bianchi e verdi non significa niente, il codice verde è addirittura più delicato del giallo. La medicina d’urgenza è particolare e se richiede una specializzazione di cinque anni un motivo ci sarà, delegarla a chi svolge un corso di pochi mesi non è concepibile», spiega ancora dottor Manca. Quindi non solo contrario all’affitto ma contrarissimo.

«Non saprei da dove incominciare». L’incipit sconsolato del presidente dell’Ordine dei medici, Antonio Sulis, anticipa i temi sulla Sanità oristanese: allo sbando. Rapporti tesi, all’ospedale “San Martino” l’aria da frizzante con l’arrivo dei “medici in affitto” da Vicenza è diventata elettrica. In più, svela il presidente dell’Ordine, si è aggiunto l’avvio del procedimento disciplinare a carico del segretario provinciale del sindacato dei medici Cimo. Giampiero Sulis, responsabile - a detta della direzione sanitaria - di aver rilasciato dichiarazioni oltre le righe. «È un attacco grave al sindacato, nella commissione che dovrà giudicare il collega non c’è un solo medico. Assurdo che il sindacato attraverso i propri esponenti non possa esprimere valutazioni», protesta Antonio Sulis. Ad aggiungere carico al carico anche una lettera del direttore sanitario Sergio Pili che «delega le responsabilità al direttore facente funzioni del Pronto Soccorso, provvedimento assolutamente fuori da ogni regola. La copertura dei turni dei medici di altri reparti è compito della direzione sanitaria non del responsabile del Pronto Soccorso», certifica il dottor Salvatore Manca, segretario nazionale del Simeu, la società italiana delle medicina emergenza-urgenza.

I disagi

I dubbi

Ospedale “San Martino”

«Sempre peggio», dice il presidente dell’Ordine Antonio Sulis. «Farei prima a dire che tutti i reparti, chi più chi meno, sono in sofferenza. Di recente due in particolare: Psichiatria dove dopo tanto tempo ancora non è stato bandito il concorso per sostituire un collega andato in pensione e dove sono presenti criticità nella sicurezza». In Pediatra poi per Antonio Sulis la situazione sarebbe addirittura disastrosa: medici quasi a zero. «Dove vogliamo arrivare, francamente non lo so. Non si vede nulla», ancora Sulis. Per non parlare del territorio, interviene Sando Usai. «Basti dire che nel Barigadu-Guilcer oltre 2.200 cittadini sono senza medico». Le manifestazioni dei sindaci sulla Carlo Felice a Tramatza e l’adunata a Cagliari sotto il palazzo della Regione non hanno smosso neppure una virgola. «Sei mesi fa avevamo incontrato il commissario dell’Ats Massimo Temussi e l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu che ci avevano assicurato la soluzione dei problemi. Niente di tutto questo, anzi di male in peggio», conclude Antonio Sulis.

