Medici in affitto al Pronto soccorso 

Dopo l’allarme per il turno notturno nel Pronto soccorso del San Camillo è stata una mattinata intensa per il direttore dell’Asl di Nuoro, Paolo Cannas, che ieri a Sorgono ha incontrare gli amministratori del distretto sanitario. Sul tavolo la precaria situazione dell’ospedale che rischia di perdere altri servizi per la mancanza di medici. Carenze annose a cui non si riesce a sopperire e che spesso costringono l’utenza a lunghi spostamenti per avere cure adeguate e il personale sempre più risicato a turni di lavoro estenuanti.

I problemi

Cannas non si è sottratto al dibattito a tratti molto acceso. Atteggiamento apprezzato dai presenti per l’impegno e la disponibilità, i cittadini hanno rilanciato la richiesta pressante di fatti concreti. Il direttore dell’Asl ha sottolineato l’importanza dei piccoli passi per conquistare senza retrocedere una sanità più efficiente e a misura del territorio e dato rassicurazioni sul funzionamento h24 del Pronto soccorso grazie ai bandi per l’assunzione di medici in affitto. Ha ricordato l’importanza dei progetti avviati come la telemedicina e altri in collaborazione con la Comunità montana sul monitoraggio del paziente fragile a domicilio e sull’assistenza di prossimità e le difficoltà a trovare medici senza i quali si può fare ben poco. La disponibilità al dialogo e alla collaborazione, se pur apprezzata, non ha attenuato tra i presenti la sensazione di impotenza dell’Asl nel risolvere la situazione.

Nuova battaglia

Il neo sindaco di Sorgono Franco Zedde ha proposto un cambio di strategia nella lotta per il diritto alla salute e di rivolgersi direttamente alla politica regionale. Sono poi intervenuti operatori e medici del San Camillo che hanno illustrato le tante problematiche, e i rappresentati dei comitati di difesa della sanità del territorio. Pina Cui per “Allerta in Barbagia” ha incalzato Cannas in particolare sulla situazione delle guardie mediche e sull’elisoccorso. I giovani per la sanità hanno chiesto delucidazioni sul reclutamento dei medici. Gianfranca Salvai di Sos Sanità Barbagia Mandrolisai ha chiesto soluzioni rapide, che il San Camillo funzioni come previsto per gli ospedali di zona disagiata e sostenuto la necessità di togliere il numero chiuso alle facoltà di medicina. Ha invitato ancora i sindaci a impegnarsi coesi per la sanità.