Medici di famiglia, tre nuovi ambulatori 

L’emergenza medici di famiglia a Selargius ora dovrebbe essere rientrata. Risolta con le tre nuove nomine della Asl di Cagliari- una due settimane fa, e le altre due nei giorni scorsi - oltre ad un pediatra per Su Planu dove da tempo le famiglie residenti chiedevano la presenza fissa di un medico specialista. E ora parte la corsa per la scelta del nuovo medico, che dovrà essere comunicata di persona negli uffici del poliambulatorio di via Mazzini, oppure online tramite mail oppure attraverso il sito regionale Sardegna Salute. «Dopo mesi di emergenza per tanti cittadini finalmente il problema è stato risolto», il commento del sindaco Gigi Concu.

Le proteste

Il caso era finito anche in Consiglio comunale lo scorso marzo - con una mozione portata nell’aula di piazza Cellarium dai consiglieri comunali di minoranza della precedente amministrazione Mario Tuveri e Gianluca Putzu - poco prima che andasse in pensione uno dei quindici medici di base presenti in città. Un addio in vista del ritorno al suo lavoro in ospedale, mentre gli altri ambulatori aperti a Selargius erano tutti al completo. Un incubo immediato per 1.500 cittadini, rimasti in poco tempo senza un riferimento medico a due passi da casa, anche se il problema di fatto - dopo anni di pensionamenti e nessuna sostituzione programmata - si allargava a circa 6mila selargini, fra chi già da tempo aveva dovuto ricorrere a medici disponibili nei Comuni vicini, in primis Cagliari, e chi era rimasto senza. Fra loro anche molti anziani, costretti a viaggi in pullman oppure a ricorrere ad un parente per poter raggiungere il medico scelto fuori Selargius.

I nomi

Ora l’incubo sembra finito. La prima nomina - tramite il bando regionale per l’assegnazione delle sedi carenti in tutta l’Isola - risale a due settimane fa con l’arrivo di un medico di base, Francesca Ferreli, che ha già preso servizio nell’ambulatorio di via Peretti. Pochi giorni fa l’annuncio dell’apertura di due nuovi ambulatori di medicina generale in città: il dottore Marco Piras e la dottoressa Michela Demontis che dal 1 luglio lavorano nella sede condivisa di via Calatafimi. Tre incarichi per un massimo di 4.500 pazienti, contento il massimo consentito per legge per ciascun medico. Anche sul fronte pediatri l’emergenza viene tamponata con l’arrivo di una specialista per l’assistenza sanitaria dei bambini, Elisabetta Carta, diventata da alcuni giorni il punto di riferimento per le famiglie selargine in piazza Boiardo. «Soluzioni che abbiamo sollecitato più volte tramite lettere e incontri con i vertici regionali e della Asl, preoccupati per l’assistenza sanitaria di tanti cittadini rimasti senza medico e pediatra», ricorda il sindaco. «In una delle ultime occasioni avevo chiesto esplicitamente che entro la fine dell’estate venissero nominati nuovi medici per far fronte a quella che stava diventando una vera e propria emergenza, e così è stato. La conferma che quando si crea il dialogo fra istituzioni si ottengono risposte concrete».