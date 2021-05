Medici di famiglia in campo: «Solo 200 adesioni? Falso»  

Proprio i due finiti nell’occhio del ciclone, AstraZenega e Johnson &Johnson, sono quelli su cui il Governo fa maggiore affidamento per accelerare la campagna vaccinale in tutta Italia. Il commissario Francesco Figliuolo sta per dare il via libera a un loro utilizzo senza più limiti sugli under 60, un cambiamento di rotta che inevitabilmente si scontrerà con la paura-psicosi della gente di fare i due vaccini a vettore virale. Gabriele Mereu responsabile dell’Ass di Cagliari, aspetta da un momento all’altro il segnale da Roma: «Perché così si potrà raggiungere l’obiettivo delle 15mila dosi giornaliere: maggio è il mese decisivo per la Sardegna e completate le liste degli ultraottantenni e delle categorie fragili, saremo in condizione di raggiungere il target, ora che gli attori preposti alla vaccinazione in campo sono aumentati, negli hub dell’Ats, negli ospedali e nei centri comunali con i medici di base».

Le resistenze

Per Mereu, in grado di tastare il polso dell’emergenza, «i rifiuti stanno calando pur avendo anche noi rilevato una sorta di resistenza su AstraZeneca: la gente pian piano sta capendo che occorre vaccinarsi per sconfiggere il Covid e che d’altra parte in Gran Bretagna è stato il vaccino più utilizzato. Perciò è auspicabile che arrivi presto un via libera senza limiti, così pure per J&J, finora utilizzato meno perché giunto più tardi e per i limiti d’età finora non raggiunti dalle fasce autorizzate al vaccino». Finora gli ultra80 hanno utilizzato Pfizer e Moderna così come la popolazione a rischio tra i 60 e i 79 anni, fascia d’età che fuori dai casi con patologie è stata vaccinata finora con Astrazeneca e dal 22 aprire con le dosi di Johnson&Johnson. «Senza vaccino non ne usciamo», ripete l’epidemiologo Stefano Del Giacco, «il momento è storico, di Covid si muore e da parte degli enti regolatori c’è un altissimo rigore in Italia».

La polemica

Ieri è stato il giorno del caos sui numeri, non solo sul fronte dei vaccini eseguiti. In commissione Sanità, presenti l’assessore Mario Nieddu, il commissario straordinario dell'Ats Massimo Temussi e il dg dell'assessorato Marcello Tidore, ne sono saltati fuori due, sui quali si imbastisce una nuova polemica con i medici di famiglia. È stato riferito, infatti, che solo 200 dei 1250 medici di base ha aderito alla campagna vaccinale, pur ritenendo la Regione che «solo con il loro supporto potremo definitivamente decollare», considerato che i vaccinatori dell'Ats sono solo 265 (compresi una ventina di medici militari). «Come è stato calcolato questo dato», interviene Umberto Nevisco, segretario regionale Fimmg, associazione firmataria dell’accordo con la Regione. «L’Ats ha sicuramente conteggiato solo quelli che hanno dato l’adesione agli hub, pochi e già saturi di personale, non contando tutti i medici che vogliono lavorare fuori dalle sedi Ats, come negli hub comunali o negli studi: mi chiedo quindi se la Sardegna sta mettendo i medici di base nella condizione di poter vaccinare? Si devono trovare modalità adeguate per poter essere complementari e di grande ausilio all’Ats». Da oggi intanto – ha annunciato l'assessore Nieddu – medici di famiglia «potranno andare a ritirare le siringhe già pronte per iniziare a vaccinare a domicilio».

