Medici di base nel caos «Negata l’assistenza a mia madre invalida» 

Da alcune settimane non c’è nessun medico di famiglia a disposizione e altri millecinquecento cittadini sono costretti a rivolgersi agli ambulatori fuori dai confini di Selargius. Un problema annunciato pochi mesi fa dai pazienti di uno dei dottori presenti in città - tutti hanno raggiunto il limite massimo di assistiti - tornato al suo lavoro in ospedale da fine marzo. Interrogazioni in Consiglio comunale, l’appello del sindaco ai vertici della Asl e raccolte di firme non sono bastati, per ora il disagio - che di fatto riguarda circa 6mila selargini - resta.

«Una difficoltà enorme, soprattutto per le persone fragili e per i tanti anziani che non hanno la possibilità di spostarsi per una semplice ricetta», la denuncia di centinaia di cittadini rimasti senza medico. Mentre dall’Ares - dopo aver bandito l’assegnazione delle sedi vacanti in tutta l’Isola - annunciano una soluzione a stretto giro: «Stiamo provvedendo alla verifica delle graduatorie, e verrà fatto un ulteriore bando per affidare eventuali altri incarichi».

La storia

Fra i tanti selargini rimasti senza medico c’è un’anziana di 88 anni, invalida civile e con una serie di patologie che di recente hanno aggravato le sue condizioni di salute. Con lei c’è il figlio, Efisio Casana, ma il fatto di dover ricorrere a un medico di famiglia fuori da Selargius complica ulteriormente la situazione. «Ho provato a scegliere il medico online tramite Spid come prevede la nuova procedura, e, a parte la macchinosità, non ho trovato nessun medico a disposizione nel territorio comunale di Selargius», racconta l’uomo, che aggiunge: «Mi sono recato anche alla Asl, al poliambulatorio, ma ho ricevuto la stessa risposta: nessun dottore di famiglia a disposizione, se voglio un medico devo scegliere qualcuno di Cagliari. Questo», dice, «vorrebbe dire, visto che assisto mia madre, che dovrei andare ogni volta a Cagliari per parlare con il medico, per prescrivere farmaci, prenotare visite, iniziare l’iter per la richiesta della Legge 104 e, visto l’aggravamento, richiedere l’indennità di accompagnamento. Una situazione assurda», ripete, «che spero venga risolta il prima possibile».

Le voci