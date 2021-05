Medici di base-Ats: conflitto infinito sui vaccini ai fragili 

«Vogliono sanzionarci perché non partecipiamo a sufficienza alla campagna vaccinale? Spero sia uno scherzo, qui si stanno dicendo bugie enormi, sulla base di quali dati sostengono una cosa simile? La realtà è che l’Ats e la Regione hanno completamente fallito sulla logistica e la distribuzione delle dosi alla medicina generale», tuona Umberto Nevisco, presidente regionale della Fimmg. «Eccoli i dati», avverte l’assessore alla Sanità Mario Nieddu, «hanno ritirato dosi per la somministrazione a domicilio in 360 su 1242, riceviamo continue segnalazioni e non possiamo non tenerne conto. Non è un attacco contro una categoria intera, molti professionisti hanno collaborato da subito e altri operano negli hub, ma questi numeri sono incontestabili, e adotteremo tutte le misure previste per chi non ottempera all’obbligo di vaccinare».

Lo scontro

Va avanti da mesi questo conflitto. E oggi pomeriggio nella sede dell’Ordine dei medici ci sarà una riunione tra i vertici dell’Azienda per la tutela della salute e i rappresentanti sindacali dei medici di famiglia per cercare una sintesi e “fare pace”. Il fatto è che mentre nel resto d’Italia, quasi ovunque, sono scesi in campo già da fine febbraio all’indomani dell’intesa sottoscritta con il ministero e in seguito agli accordi regionali, qui l’integrativo locale è stato firmato (da due sigle su quattro) un mese dopo, e un ulteriore passaggio – il documento sulle “procedure per l’attuazione delle disposizioni contrattuali” – è stato compiuto dopo altre tre settimane, il 16 aprile. Nel frattempo, ci sono state diverse polemiche, fino a quando nei giorni scorsi il commissario Ats Massimo Temussi è tornato alla carica dichiarando all’Unione Sarda: «Ci sono 1.000-1.500 allettati prenotati che devono essere vaccinati a casa, proprio non riusciamo a capire per quale motivo non sta accadendo. Abbiamo esaudito tutte le richieste, gli siamo andati incontro perfino mettendo loro a disposizione le siringhe pronte (unici in Italia), ma ancora ci sono resistenze». E il direttore generale dell’assessorato Marcello Tidore ha messo nero su bianco che «dato che la somministrazione dei vaccini a domicilio ai loro assistiti non deambulanti e agli eventuali conviventi è vincolante», e lo sottolinea anche il ministero della Salute al quale sono stati chiesti chiarimenti – «l’adesione alla campagna vaccinale anti-Covid costituisce per i medici di medicina generale un obbligo convenzionale, la cui violazione comporta l’assoggettamento a rilievi di responsabilità individuale» – si invita l’Ats «a contestare gli inadempimenti procedendo alla irrogazione di sanzioni, ovvero deferendo le violazioni di maggiore gravità al collegio arbitrale regionale».

I numeri

In Sardegna, da fine dicembre a oggi sono state somministrate 820.095 dosi, l’82,5% di quelle ricevute (994.500), dato che ci tiene all’ultimo posto nella classifica nazionale (media 89,8%). Siamo invece in testa per quanto riguarda i vaccini fatti ogni centomila abitanti in un mese (899). Il 36,8% dei sardi ha ricevuto almeno una dose (o il monodose Johnson & Johnson) il 15,07% ha fatto anche il richiamo. Ieri sono state fatte 14.800 iniezioni, martedì 13.353 iniezioni, lunedì 13.564, domenica poco meno di diecimila, dopo il record di sabato – oltre 24mila – dovuto all’Open Day. «Dobbiamo proseguire in questa direzione», dice il presidente Christian Solinas, «con l’adeguato approvvigionamento di scorte non avremo problemi a a raggiungere il traguardo di una piena immunizzazione nei tempi stabiliti».

Garantire il vaccino a chi va in vacanza fuori regione per periodi lunghi, almeno dalle tre settimane in su. È questa l'ipotesi su cui convergono le Regioni dopo il vertice di ieri. Intanto le Regioni continuano ad andare in ordine sparso nella campagna di immunizzazione: Sicilia e Lazio, ad esempio, partono con i vaccini ai ragazzi che devono fare l’esame di maturità, mentre l’Alto Adige da oggi apre le prenotazioni a tutte le età.