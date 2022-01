Medici di base, arrivano i rinforzi 

Camici bianchi, arrivano i rinforzi. Tre medici di famiglia sono stati assegnati dalla Asl 6 ai quattro Comuni del Medio Campidano in cui la situazione era peggiore: Sanluri, San Gavino, Sardara, Pabillonis.

Ad annunciarlo sono i sindaci da oltre un anno alle prese con le proteste dei cittadini per i disagi creati dall’inarrestabile emorragia di medici di base. Tutto risolto? Occorrerà attendere. Al momento, una è la nomina a tempo indeterminato, le altre sono provvisorie. E poi rimane la situazione grigia per i bambini di Sanluri: da quattro mesi orfani di un pediatra.

La nomina

L’attesa di un dottore nell’ambito territoriale San Gavino, Sardara, Pabillonis, è finita. Deserta la manifestazione d’interesse per la sostituzione dei medici di base Bruno Atzeni, Marco Usai e Rosalba Pittau, ieri è arrivato l’avviso ai Comuni interessati firmato dal direttore dell’area socio-sanitaria, Ferdinando Angelantoni. «È stato nominato – si legge nel messaggio – il dottor Ruben Ganassi. Verranno affidati i pazienti in carico ai medici in pensione. Non sarà necessario effettuare la scelta, coloro che non hanno optato per altra soluzione, saranno caricati in automatico dalla Asl». Allegati gli orari di servizio. A Pabillonis per circa 700 pazienti, da lunedì a mercoledì dalle 10 alle 11, giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30; a San Gavino da lunedì a giovedì dalle 11.30 alle 12.30 per 400 pazienti; stesso numero e stessi giorni a Sardara dalle 8.30 alle 9.30. Soddisfatti i sindaci, Carlo Tomasi di San Gavino e Giorgio Zucca di Sardara e Riccardo Sanna di Pabillonis. Quest’ultimo metterà a disposizione del dottore l’ambulatorio comunale.

Da febbraio, due nuovi ambulatori per circa tremila pazienti. La dottoressa Maria Giovanna Cotza è la prima che da martedì inizierà a garantire l’assistenza a tempo indeterminato. Subito dopo sarà la volta di Alberto Congia, provvisorio, ma da mesi candidato a coprire uno dei posti vuoti. «Grazie alla collaborazione con la Asl – dice il sindaco, Albero Urpi – è superato il momento più nero dall’inizio dell’anno, col servizio della medicina generale ridotto del 50 per cento: 4 medici degli 8 in servizio in pensione. Ringraziamo il manager della sanità locale, Giorgio Carboni».