Medau Su Cramu, una coop in soccorso di 400 abitanti 

Una ventina di soccorritori, due ambulanze. Dal 2018 a Medau Su Cramu la cooperativa sociale “I Sardi soccorso” è l’unico presidio sanitario per i circa 400 abitanti di questa zona di Cagliari a ridosso del Parco di Molentargius. Una presenza che è a tutti gli effetti una garanzia per un luogo che altrimenti si ritroverebbe più isolato di quanto non lo sia attualmente. La sede, per la precisione, è in via del Sale.

Il servizio

«Abbiamo un buon rapporto con i residenti, che ci hanno accolto sin da subito», dichiara Simone Moro, responsabile del personale e dei mezzi di soccorso della cooperativa, «loro contano sulla nostra presenza, siamo a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7». Come tutti gli operatori del 118, anche loro ogni tanto ricevono chiamate da persone che, per qualche colpo di tosse in più o un po’ di febbre, temono di essere stati contagiati dal Covid. Ma Moro racconta anche un aneddoto: «E capitato che ci chiamasse qualcuno che chiedeva con urgenza dei farmaci, invece arrivati da questa persona abbiamo scoperto che aveva bisogno di metadone». Facile intuire che se non ci fosse stato un presidio sanitario lì in zona, quel paziente probabilmente avrebbe avuto seri problemi. Ma c’è una significativa criticità che quelli della cooperativa ci tengono a evidenziare.

I problemi

«Come è noto, a Medau Su Cramu molte strade non sono asfaltate, a tratti dissestate e piene di buche», osserva Moro, «quando dobbiamo soccorrere qualcuno la tempestività è fondamentale. Con quel tipo di strade siamo costretti quasi ad andare a passo d’uomo. Ci è capitato che qualche ambulanza si fosse danneggiata per via delle buche. E quando c’è un paziente a bordo, ad esempio uno con fratture, è pericoloso per la sua incolumità». Assicurano di avere un ottimo rapporto con l’Ente Parco, ma chiedono a chi di dovere di sistemare le strade, l’impianto di illuminazione e soprattutto, chiedono una piccola sede tutta loro (attualmente sono ospitati da un privato) e che sarebbero disposti a gestire a loro spese. Il tutto in vista di un ampliamento dei servizi che offrono: l’obiettivo, infatti, è quello di garantire anche un servizio anti-incendio.

