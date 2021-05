Meccanici per gli aerei di lusso 

Il bacino di utenza c’è, il meglio del meglio in fatto di business jet e vip transport: l’Aviazione generale dell’aeroporto Costa Smeralda registra quasi 13mila movimenti in un anno, l’ottanta per cento dei quali concentrati tra giugno e settembre. I jet privati hanno bisogno di servizi, che ora cercano altrove e una delle grandi sfide del dopo Air Italy è un grande polo delle manutenzioni dei jet di lusso. Anzi, l’idea al centro di un progetto che ha già visto sopralluoghi e incontri a livello politico e non solo, è la realizzazione di un centro di eccellenza internazionale, anche per l'allestimento interno dei jet. Lo sviluppo di una intuizione che è alla base del comparto nautico gallurese, votato ai servizi per i clienti vip. La Regione crede in questa possibilità e negli ultimi mesi sono stati diversi i passaggi preparatori alla definizione di un piano e di uno studio di fattibilità. Il polo manutentivo olbiese nel corso degli anni ha accresciuto il suo valore, in termini di esperienza e di qualità dei servizi. Basti dire che una ventina di tecnici sono stati assorbiti da Leonardo Company, il colosso italiano attivo a livello mondiale nei settori Difesa, Aerospazio e Sicurezza.

Jet per i clienti vip

I dipendenti (ex Meridiana Maintenance) interessati sono una cinquantina e sono considerati tecnici di alto profilo. La loro attività prevalente, in questi anni, è stata quella di fornire assistenza agli aerei di linea, e per questo tipo di mansioni tecniche hanno certificazioni e abilitazioni. In realtà, avrebbero già potuto fornire servizi ai jet di lusso, perché la domanda a Olbia c’è sempre stata, ma l’idoneità professionale dei tecnici di Air Italy è per un altro tipologia di velivoli. Uno dei soggetti che ha manifestato interesse per gli hangar del Costa Smeralda, è il gruppo canadese Bombardier, che ha verificato le condizioni e le caratteristiche del polo manutentivo olbiese, nel suo attuale assetto. Le interlocuzioni con il gruppo di Montréal sono sospese, ma il dato rilevante è che su questo fronte qualcosa si sta muovendo.

«Progetto importante»

Il coordinatore provinciale Cobas, Agostino Putzu, da sempre rappresenta la maggior parte dei tecnici ex Meridiana. Il sindacalista dice: «Siamo a conoscenza del progetto ed è un’ipotesi interessante. A patto che siano teniamo fermi due punti. Intanto una operazione del genere la riqualificazione del personale, che deve essere formato per le nuove attività. Inoltre non si tratta di una riconversione. Secondo noi, i nuovi servizi devono ampliare le attività che per anni sono state la forza del centro manutenzioni».

