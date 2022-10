«Me lo sono goduto» 

Gli ultimi minuti verso il traguardo sono stati di autentica gioia. Li ha assaporati tutti, Marta Maggetti, assieme alla consapevolezza di aver compiuto un’impresa. Il trionfo nel campionato mondiale IQFoil, il primo per lei dopo la scalata sull’RS:X, è stato come cogliere i frutti di un lavoro lungo e meticoloso, iniziato all’indomani delle Olimpiadi di Tokyo, poco più di un anno fa. «È stato un campionato del mondo che ho iniziato conscia della mia crescita sul foil che sto perfezionando solo dalla fine dei Giochi», ha ricordato dopo aver indossato una medaglia d’oro per nulla scontata.

Il campionato

«Non pensavo di arrivare in cima, le sensazioni erano molto buone ma confidavo di posizionarmi tra le prime cinque», ha confessato, «il livello delle altre concorrenti era davvero alto e ancor più complesso il campo di regata che ci ha regalato giornate molto diverse dal punto di vista meteo».

Giusto alcune settimane fa, in previsione dell’esame mondiale, lei e la squadra olimpica italiana avevano testato il campo di regata francese. Una strategia che, alla luce dell’andamento del campionato, si è rivelata vincente. «Allenarmi qui prima delle regate è stato davvero utile», la sua conferma, «sono arrivata alle regate già consapevole di tutte le sfumature di questa baia, mi ha comunque stupito essere stata così costante nei risultati».

La finale

Alla partenza dell’ultima regata -la finale di Medal Series dove era approdata direttamente grazie al primato nella fase di qualificazione- la cagliaritana ha resettato tutto. Le difficoltà dei giorni prima, la pressione per quanto l’attendeva sul campo. «Una volta partita, ho cancellato l’ansia e pensato solo a mettere in pratica quanto appreso e costruito in questi mesi». Tra lei e le israeliane Morris e Peleg, un abisso. «Temevo l’altra israeliana Tibi e la britannica Wilson, ma il gioco delle Medal Series mi ha posto di fronte ad avversarie diverse», ha raccontato, «a quel punto, non importava chi sfidare: volevo il primo posto». Una determinazione che, grazie alla diretta streaming, è stata sotto gli occhi di tutti. «La finale è andata via liscia, quando ho visto le rivali lontane ho badato a far correre la tavola senza rischi e mi sono goduta gli ultimi momenti. Devo ringraziare», ha aggiunto, «il mio tecnico Belli Dell’Isca, tutta la squadra, la federazione e la Guardia di Finanza. È una vittoria che dedico a tutti quelli che hanno sempre creduto in me, soprattutto alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina».

