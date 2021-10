Mazzarri: vediamo l’effetto che fa 

Potenza dei risultati: la vittoria con la Sampdoria, la prima della stagione, ha dato al Cagliari la forza per rialzare la testa e guardare negli occhi una Fiorentina che, dopo due sconfitte di fila, le sue certezze sembra averle perse. Questo pomeriggio, l’allenatore dei rossoblù Walter Mazzarri sogna una gara ad armi pari con i viola, dopo una settimana di lavoro intenso: «Ma, come voi, sono curioso anche io di vedere se questa settimana sarà stata utile. I ragazzi hanno lavorato bene, anche se certi automatismi non possono arrivare subito».

Attenti alla Fiesole

Troppo esperto, Mazzarri, per illudersi davanti a una Viola che in casa ha fatto solo tre punti: «Giocano bene e poi verrà aperta la Fiesole, l'anima della squadra. E ancora, al di là dei punti fatti, sarà una partita difficile». Il tecnico di San Vincenzo, però, sposta l'attenzione: «Pensiamo a noi senza guardare all'avversario, facendo il nostro calcio». E senza guardare alle assenze, specie quelle di Godin e Dalbert: «Non mi piace lamentarmi, da allenatore devo motivare tutti e i ragazzi possono fare bene lo stesso. Dobbiamo essere più squadra e stare sul pezzo per 95 minuti».

I singoli

Una squadra che Mazzarri tiene nascosta, «per non dare vantaggio alla Fiorentina». E il tecnico non svela neanche il ruolo di Nandez: «Nahitan inizia a fare cose diverse e presto capirà che, in una squadra organizzata, con i suoi tempi di inserimento, può fare bene. So dove giocherà, ma non ve lo dico». A proposito di singoli, Mazzarri regala a una carezza a Pavoletti e Farias, partendo però da una certezza: «In questo momento il Cagliari non può permettersi di giocare con tre punte. Serve equilibrio e Pavoletti si gioca il posto con Keita e Joao Pedro, ma questi due ora stanno facendo bene». Sul Mago: «Un giocatore importante, che deve entrare e fare quello che fa in allenamento. Farias ha caratteristiche diverse dagli altri, è adatto anche a entrare a partita in corso». Magari alla ricerca dell'episodio giusto: «Siamo sinceri, con la Sampdoria è andato quasi tutto bene. Gli episodi condizionano il risultato e noi dobbiamo migliorare sulle prestazioni. Ma abbiamo visto che, lavorando, si possono portare gli episodi dalla nostra parte. E la vittoria ci ha regalato più serenità. Però adesso vediamo che dirà il campo».