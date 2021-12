Mazzarri, un applauso ai rossoblù  

Lui lo sa. Non è stata la sconfitta di ieri con la Juve a dargli il senso dell’impresa titanica che il Cagliari, per salvarsi, dovrà compiere. Walter Mazzarri però prova a pensare positivo. A differenza delle ultime uscite, per larghi tratti della gara, in particolare nella ripresa, i rossoblù sono parsi vivi. A prescindere dal risultato dello Stadium, la squadra è parsa più compatta in difesa, di sicuro concentrata. Un miracolo, rispetto al black out della trasferta di San Siro con l’Inter e del poco o nulla messo in campo alla Domus con l’Udinese, in quello che sarebbe dovuto essere il match decisivo per la rinascita: «Ho visto una squadra che ha reagito, come con il Verona e contro il Torino, più in generale come ha giocato prima delle due batoste», ha detto l’allenatore del Cagliari nel dopo gara. «Nel secondo tempo avremmo meritato il pareggio. I ragazzi hanno giocato bene, pur senza Marin e Nandez, abbiamo sfiorato il gol con Dalbert e Joao: se avessimo segnato, sull’onda dell’entusiasmo, magari avremmo potuto anche vincerla, ma il raddoppio di Bernardeschi, a causa di un’ingenutà, ci ha tagliato le gambe». Ha una certezza: «Mi è piaciuto quasi tutto: è stata una grande prova, ma ci gira tutto storto».

Fiducia

Ora c’è la pausa natalizia e Mazzarri aspetta il mercato per rimettere un po’ di cose in sesto: «Speriamo di riprendere nel nuovo anno con un altro piglio», prosegue. «Le parole ora non servono, bisogna rispondere sul campo. Le parole stanno a zero». Non entra nel merito di epurazioni e tagli, a cominciare da quelli di Godin e Caceres: «Se siamo a questo punto la colpa è di tutti. Dopo l’Udinese bisognava fare delle scelte: si è deciso di iniziare a cambiare, d’accordo con la società. Ora tutti dobbiamo assumerci le responsabilità». Non indica i giocatori da cui ripartire, anche se il suo faro resta il capitano: «In tre mesi ho capito le situazioni che c’erano dentro. Quando i giocatori preparano le partite bene in settimana, seguendo alla lettera le indicazioni dell’allenatore, non c’è uno che trascina gli altri. Di sicuro qualcosa la società farà sul mercato. Per prendere alto le squadre, come a tratti abbiamo fatto con la Juve, bisogna correre e pressare tanto. Solo così ne usciremo. Prendendo esempio da Joao Pedro, un leader di suo. Ecco», chiude Mazzarri, «potrebbe essere lui il trascinatore». Ha sentito il presidente a fine gara: «Sarebbe voluto essere qui con noi, ma ha scoperto di avere il Covid. Volevamo far risultato anche per questo. Speriamo che si riprenda presto».

