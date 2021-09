Mazzarri suona la carica 

Non ce l'ha e non può ancora averla, il Cagliari. «Un allenatore deve fare allenamenti veri, mentre da quando sono arrivato non ho potuto fare una seduta intensa. Niente alibi, ma è la verità. Mi serve tempo per conoscere i ragazzi e, non potendoli vedere in allenamento, mi baso sulle partite precedenti». Anche a Napoli il Cagliari cercherà di giocare sull'avversario, anche se qui Mazzarri preferisce mettere i puntini sulle “i”: «Tutti, anche la Lazio contro di noi, si adattano all'avversario in fase di non possesso. Lo facciamo, come lo fanno gli altri, per non far giocare l'avversario. Poi c'è la fase di possesso e a Roma abbiamo giocato alla pari, anzi, abbiamo avuto anche più occasioni». A proposito di difesa e di gol subiti: «Ho provato qualche accorgimento sugli angoli, ma per dare solidità difensiva ho potuto fare solo cose generali, solo quando avrò tempo entrerò nei particolari».

La sconfitta con l'Empoli brucia ancora. Ecco perché Mazzarri preferisce prendere come punto di riferimento la gara precedente, quella con la Lazio. «Voglio rivedere un Cagliari lucido, che stia bene nelle gambe e nello spirito come a Roma». Terza partita in otto giorni: «È l'incognita più grande, vedere se chi andrà in campo avrà la brillantezza di Roma, dove i ragazzi hanno dato tutto, forse anche troppo. E infatti l'abbiamo pagato con l'Empoli. Vediamo se chi giocherà avrà recuperato, senza dimenticare, però, che il Napoli è in un momento di forma migliore rispetto alla Lazio».

Walter Mazzarri non è uomo che vive di ricordi. Questa sera ritroverà il Napoli, un “pezz'e core”, ma conta solo l'oggi e l'oggi è il Cagliari: «Mi concentro sulla partita. Sono stati quattro anni memorabili, ma io penso solo al Cagliari e ai tanti problemi da risolvere. Anche perché troveremo una vera macchina da guerra a cui dovremo provare a mettere il bastone tra le ruote».

Come a Roma

Identità

Al massimo

Mazzarri vuol fare l'impresa: «Spero di vedere testa e gambe reattive come con la Lazio. Ai ragazzi ho detto che da loro mi aspetto il massimo che possono dare. Finora ho visto cose bellissime a Roma e cose molte negative con l'Empoli. A Napoli sarà la terza partita, sto raccogliendo dati. Intanto speriamo di fare una grande gara». Un Cagliari sospeso tra quel che è e quel che dovrà essere: «Ora giochiamo col Napoli, poi avremo qualche giorno in più per preparare il Venezia. Ci sarà la sosta, perderemo tanti nazionali, ma a chi rimane potrò inculcare alcune certezze. Se potrò allenare per una decina di giorni, li aiuterò ad avere certezze e un'identità. Ma servono tempo e pazienza». Intanto, c'è il Napoli: «Devo dare più riferimenti possibili specie in fase difensiva contro una squadra micidiale che, al nostro minimo errore in fase di costruzione, diventa una macchina da guerra».

