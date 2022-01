Mazzarri sospeso tra rabbia e fiducia 

Non nasconde la rabbia per come è andata a finire. Walter Mazzarri non manda ancora giù il pareggio della Fiorentina, con i viola in dieci, e per come è nata la rete che ha determinato il risultato. «Non si può subire un gol come quello che abbiamo subito: so chi ha commesso una leggerezza, ma non posso dirlo. Negli spogliatoi ho sfondato tutto. Abbiamo buttato via una gara già vinta, non dobbiamo più commettere certi errori, dovuti comunque all’inesperienza, se vogliamo tirarci fuori dai guai». Nel dopo gara il tecnico rossoblù non si dà pace: «Può succedere di sbagliare il rigore, ma in dieci contro undici bastava continuare a giocare. Sono stati buttati via due punti che sarebbero stati meritatissimi, abbiamo concesso alla Fiorentina di pareggiare solo per una nostra ingenuità. Ma aver perso una palla in quel modo, in superiorità numerica, è delittuoso. Sono arrabbiato, ma devo anche fare i complimenti ad alcuni ragazzi. Obert era all'esordio, altri hanno giocato senza allenamento. Tanti erano debilitati dal Covid».

Lo spirito

Tuttavia, il tecnico di San Vincenzo si dice soddisfatto del percorso. A prescindere: «Ormai è evidente che i ragazzi credono in quello che proponiamo, si sono affidati a me e al mio staff e i benefici si notano. Dobbiamo limare le imperfezioni che ci portano a perdere punti meritati. Il boccone è agrodolce e quindi dovremo lavorare ancora per migliorare». L’allenatore del Cagliari sperava di festeggiare in altro modo le 700 panchine: «Significa che sto invecchiando, ma ho grande entusiasmo e voglia di combattere con questo gruppo. Continuando così possiamo toglierci soddisfazioni».

La partita

L’analisi della partita è lucida: «Ci sono mancate l’aggressività e un po’ di brillantezza, perché avremmo potuto mettere decisamente più in difficoltà la Fiorentina. Stavamo uscendo bene con gli esterni sui loro laterali arretrati, poi una volta in superiorità numerica abbiamo smesso di farlo», argomenta, prima di parlare dei singoli. «All’intervallo ho sostituito Altare perché era ammonito, ho preferito non rischiare e mi è dispiaciuto perché stava facendo un’ottima partita, purtroppo a volte occorre leggere lo svolgimento del match e ragionare anche in prospettiva». Una carezza per Dalbert: «Se acquista consapevolezza, può fare ottime cose, perché ha velocità, resistenza e qualità».