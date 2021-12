Mazzarri sognava tre punti 

«Volevamo vincere, purtroppo ci è mancato ancora una volta un pizzico di fortuna». È un Walter Mazzarri sereno quello che, nel dopo gara, affronta l’analisi della partita contro il Torino. Se non altro, il Cagliari si è preso un punto, sommando il quarto risultato “utile” di fila. Abbastanza per dare coraggio alla squadra e per tenere accesa la fiammella della speranza, accreditata anche da una classifica che sembra aspettare i ritardatari. «Purtroppo siamo in un momento difficile, i ragazzi vorrebbero spaccare il mondo ma, nel finale, abbiamo anche rischiato di perderla». E mentre il tecnico ammette le imprudenze, figlie «dei timori generati dalla situazione», nella sala stampa della Domus irrompe il granata Cristian Ansaldi. Un abbraccio all’argentino e una battuta scherzosa: «Ci fosse stato lui l’avremmo vinta di sicuro».

L’analisi

Rimpatriate a parte, Mazzarri vede il bicchiere mezzo pieno. «Le occasioni ci sono capitate, eccome: prima del gol, il loro portiere ha fatto un miracolo su Joao. Aggiungo che ho mandato in campo Pereiro nella fase cruciale del match per provare a vincerla, e ci stavamo per riuscire anche grazie alle giocate di Nandez», ha proseguito l'allenatore del Cagliari. «Il pubblico è stato eccezionale, ci ha spinto e ci ha dato un aiuto costante, quasi sorreggendoci. La squadra ha preso un altro piglio da qualche domenica a questa parte, io sono fiducioso. Presupposti positivi ne ho visti tanti. Dobbiamo migliorare in difesa perché, quando ci abbassiamo, andiamo nel panico. Dobbiamo stare più attenti, ma il gruppo sta crescendo. Ci mancano i tre punti. Peccato per quelli lasciati per strada, soprattutto contro Venezia e Salernitana: anche la classifica, con due vittorie, sarebbe potuta essere diversa». Mazzarri ripercorre le fasi salienti del match, a cominciare dal gol di Joao Pedro: «Sono convinto che Mancini lo chiamerà in Nazionale, per il Cagliari è un leader, un attaccante completo che può fare tutto. Abbiamo tentato di fare una partita propositiva, cercando di anticiparli e dando intensità alle nostre azioni d'attacco. Ce l’abbiamo messa tutta». Della sua ex squadra dice: «Ci hanno messo molta pressione e, al primo tiro in porta hanno segnato per un infortunio del nostro portiere».

Il futuro

Mazzarri ha già la mente rivolta al futuro: la trasferta di domenica sera opporrà i rossoblù all’Inter, una delle squadre più forti del campionato. E il tecnico di San Vincenzo si presenterà da ex. «Proveremo a giocarci le nostre chance anche al Meazza». A San Siro ci sarà l’incrocio con Barella. «I nerazzurri sono nel complesso una grande squadra. Prima di tutto dobbiamo guardare a noi e provare a mettere in campo le nostre qualità», è la conclusione. «Ma ripeto, vedo dei miglioramenti e un nuovo piglio, ci manca la scossa che solo una vittoria può dare».