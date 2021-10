MAZZARRI si prende solo i 3 punti 

Che il 3-1 sui blucerchiati non abbia l’effetto di un esorcismo? Dalla Samp alla Samp: dal 2 dicembre 2019 sono trascorsi quasi due anni in cui il Cagliari (anche per colpa della pandemia) non gioiva alla Domus con i suoi supporter sugli spalti. E Walter Mazzarri? L’allenatore rossoblù, a sua volta, non vinceva dal 12 gennaio 2020. «Ma solo perché sono stato fermo a lungo», scherza. Poi parte a razzo: «Non guardo mai indietro. Sono concentrato sul presente. Avevamo bisogno dei 3 punti: quando si va in vantaggio subentra la paura di portarla a casa. Oltre che migliorare tatticamente e tecnicamente, bisogna avere la testa giusta. Nella fase difensiva bisogna essere concentrati e feroci. Però, quando abbiamo la palla, sbagliamo molti passaggi e regaliamo troppe occasioni».

Toccasana

L’affermazione sulla Samp è un toccasana per tutto l’ambiente. Cambiano le prospettive nel cammino dei rossoblù? Risposta secca: «Per me no, perché è appena iniziato un percorso. Spero di poter lavorare con tutti gli effettivi. Perché, come dice Sarri, per allenatori che vogliono dare un’impronta alla squadra, non poterli mai allenare non è d’aiuto. Abbiamo problemi a imprimere un’identità al gruppo, tra partite ravvicinate e impegni delle nazionali. Sto già pensando alla terribile trasferta di Firenze: con la Samp ci voleva una vittoria, tuttavia mi sono piaciute poche cose». L’allenatore di San Vincenzo circostanzia il discorso: «Siamo partiti bene. Poi, sull’1-0, ci siamo bruciati il cambio di Dalbert: c’era bisogno di cambiare molto di più nel secondo tempo. Godin ha giocato 90 minuti un giorno e mezzo fa dall’altra parte del mondo e l’ho dovuto sostituire a partita in corso. Insomma, l’abbiamo portata a casa ma bisogna lavorare tanto». Mazzarri si sofferma anche sulla gestione della fatica degli uruguaiani: «Se ti dicono “oggi me la sento” danno tutto». L’attenzione però prescinde da questa predisposizione al fare: «La lucidità è infatti cosa diversa dalla voglia. Nandez, ma anche Godin, possono dare ancora di più. Caceres aveva giocato poco rispetto a loro e si è visto. Nahitan era stanco e nel finale si è avvertito. Dovevamo gestire meglio la palla: non si può prendere, sul 2-0, un gol come quello che abbiamo subito. Anche con la Samp abbiamo rischiato la rimonta. Sembra che, a un certo punto, subentri la paura di vincere: c’è tanto da sgombrare, anche di psicologico. Comunque bene così, guardiamo avanti, ma non alla classifica».

Prospettive

Infine una considerazione: da sei anni il Cagliari non chiude nella parte sinistra della classifica pur avendo buone rose. L’aspettativa è troppo alta? «I giocatori sono bravi. Ma il gioco deve essere corale. Bisogna saper gestire la palla: i cinque cambi servono, si va a mille. Con la Samp ho visto dove occorre migliorare e ne parlerò con la società. Gli uruguaiani, ad esempio, vanno in nazionale spesso. Sono quattro, tutti importanti, e non sempre puoi lavorare con loro. Tante cose vanno capite: sarò più preciso tra un po’».