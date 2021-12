Mazzarri, sfida al passato 

C'è il Torino, un pezzo di storia recente di Walter Mazzarri. Ma per il tecnico di San Vincenzo, il cuore batte solo per le sorti del Cagliari. «Una bella esperienza, col record di 63 punti, un girone di ritorno incredibile, la qualificazione all'Europa League. Certo, c'è stata anche qualche incomprensione», tiene a precisare, «ma quando guardo indietro, preferisco ricordare solo i momenti belli. Detto questo, penso solo al Cagliari, a uscire da questa situazione e a vincere».

Una finale

Come prima, più di prima. Mazzarri non deve sforzarsi troppo per dare una definizione della sfida di questa sera: «Per noi tutte le partite sono una finale. Dobbiamo pensare a una gara per volta e cercare di arrivare al traguardo finale con le braccia alzate». E anche per la sfida con i granata, il tecnico chiede un aiuto al pubblico: «Lo abbiamo visto nelle gare precedenti, serve un blocco unico, squadra-tifosi, per portare a casa il risultato». Partendo da quelle certezze che il Cagliari di Mazzarri inizia a consolidare: «Con qualche allenamento in più i ragazzi hanno percepito meglio i miei concetti. Adesso dobbiamo migliorare nella fase difensiva. A Verona, per esempio, abbiamo concesso poche occasioni, ma abbiamo comunque rischiato. Ecco, vorrei che agli altri non lasciassimo nulla». Anche perché l'allenatore toscano è convinto che là davanti qualcosa possa sempre succedere: «Un gol prima o poi e in qualche modo lo segniamo. Come con la Salernitana, dove poi abbiamo pagato per l'unico tiro subito. Adesso siamo più solidi, concediamo meno. E i tre dietro, Caceres, Ceppitelli e Carboni, allenandosi bene, sono saliti di livello».

Una spinta in più

A Verona si è visto anche quello che potrebbe essere il Cagliari-tipo, a livello di uomini e soprattutto modulo, con il 3-5-2 pronto a trasformarsi in un 3-4-2-1: «Un modulo che potremmo utilizzare ancora, anche con i giocatori attualmente in rosa». Giocatori che Mazzarri vuole ringraziare: «Io e il direttore Capozucca stavamo pensandoci, loro ci hanno anticipato e hanno chiesto di andare in ritiro un giorno prima. Una cosa che mi rende molto contento e mi fa ben sperare sul fatto che, contro il Torino, si possa vedere una squadra concentrata e vogliosa di far risultato e portare gli episodi dalla nostra parte». Mazzarri, poi, non dimentica il fattore fortuna: «Dobbiamo fare il nostro calcio e impedire a loro di giocare come sanno. Sperando di avere un po' più di fortuna. Perché se avessimo avuto quel che abbiamo meritato sul campo, adesso sono certo che avremmo 4-5 punti in più. Dobbiamo tentarle tutte per vincere». Contando su tutti, anche su chi, come Pereiro, ha giocato meno: «Mi spiace di avergli dato poche possibilità. Però l'ho visto bene nell'ultimo allenamento e sono certo che saprà darci un aiuto importante».