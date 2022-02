Mazzarri sente sua la sfida rossoblù 

Sente il Cagliari sempre più suo e si aspettava una prova di atletismo e coraggio. Ma non tre punti al Gewiss, senza attaccanti centrali di ruolo e in piena emergenza. Invece, a fine gara, Walter Mazzarri commenta: «Vincere giocando pure bene sul campo di una grande squadra come l'Atalanta è un’immensa soddisfazione, un passo avanti, ma non abbiamo ancora fatto niente. I ragazzi hanno meritato questa vittoria, poi è chiaro che per fare risultato qui serve che vadano bene anche gli episodi».

Bene tutti

Il tecnico del Cagliari individua i due elementi decisivi del successo: «Dalbert e Bellanova erano gli unici a poter battere sul passo i giocatori dell’Atalanta e a poter dare fastidio ad avversari fisici, specie nelle ripartenze. Se non hai rapidità, squadre come la Dea ti schiacciano e non ti fanno uscire dalla metà campo». Pereiro è però l’eroe di giornata: «Ha tecnica, piede e fisico per fare la differenza. I nuovi dietro sono stati affidabili e hanno accettato l'uno contro uno, hanno tenuto botta: abbiamo sofferto giusto nei primi venti minuti, quando Dalbert si è allungato palla invece di darla a Gaston, occasione sfuggita ai più». Mazzarri non si dilunga sulle scelte difensive: «Ceppitelli si è allenato poco in settimana. Io guardo al campo quando devo scegliere, a sinistra per costruire preferisco comunque un mancino come Obert». Senza Joao Pedro, ha dovuto far fronte al forfait di Pavoletti. «Avrei schierato Leonardo, se fosse stato in condizione: anche gli attaccanti nel calcio moderno devono pressare alto, per non creare problemi ai difensori. I ragazzi stanno attuando l’organizzazione che sto dando anche in questo, chiunque giochi davanti. Le mie squadre sono spesso ai primi posti nel recupero palla nella metà campo, ad esempio quando feci l'annata da 63 punti al Torino».

Prospettive

Dieci punti in cinque partite: per la prima volta dall’inizio della stagione il Cagliari è fuori dagli ultimi tre posti. «Quando allenavo la Reggina e partivamo da -15, dicevo al gruppo di non guardare la classifica e di pensare a vincere il più possibile. Quello di Reggio è stato un miracolo. Ora, nel girone di ritorno, abbiamo iniziato a proporre un calcio che incarna il mio spirito. Mi piace la piazza di Cagliari: sento la sfida sulle spalle. Domenica prossima andremo a Empoli e sarà un'altra partita, se non faremo le cose per bene potremo ripiombare nei guai. Da domani dovrò motivare ancora di più i miei giocatori, che mi stanno seguendo alla lettera. Devono credere sempre nel loro allenatore». Chiusura sulla compattezza ritrovata: «A Bergamo c'erano tante assenze, ma hanno fatto una prova di gran sacrificio. I giocatori devono fare i giocatori, serve rispetto dei ruoli: abbiamo avuto problemi all’inizio, ora è come se i ragazzi fossero come un po’ telecomandati. Nel calcio moderno», chiosa Mazzarri, «se non sei un atleta, non ti alleni a mille e non hai gamba, l’esperienza conta poco. E se non puoi avere campioni-atleti è meglio avere giovani rampanti che ascoltano l’allenatore».