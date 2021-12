Mazzarri se la vuole giocare 

Basta guardare le quote degli scommettitori, per capire quanto il pronostico di Inter-Cagliari di questa sera sia sbilanciato in favore dei nerazzurri. Anche Walter Mazzarri sa bene che a San Siro i suoi ragazzi dovranno fare un'impresa, però non vuol sentir parlare di gara ingiocabile: «Affrontiamo una corazzata, una squadra tra le più forti del campionato e che sta facendo bene anche in Champions. Però faremo di tutto per metterla in difficoltà».

Questione di coraggio

Mazzarri ci crede: «Se possibile, proveremo ad aggredirli alti. Servirà coraggio e fortuna. Loro sono ottimi palleggiatori, dovremo metterli in difficoltà quando abbiamo la palla e quando ce l'hanno loro». Difficile trovare punti deboli nella squadra campione d'Italia: «Hanno i difensori migliori, a centrocampo sapete chi c'è... Però facendoci rincorrere, potremmo vedere qualche “crepuccia”». Testa a San Siro, senza pensare a quello che verrà dopo: «Io non faccio tabelle, ai ragazzi continuo a dire che dobbiamo pensare a far punti con tutti, poi vedremo dove siamo. Adesso c'è l'Inter e basta».

Scenari

Non bastasse il valore dell'avversario, Mazzarri dovrà presentare un Cagliari senza Nandez, la mina vagante del centrocampo, quello che più di altri permette di passare dal 3-5-2 al 3-4-2-1: «Spero di recuperarlo con l'Udinese, ma voglio pensare che chi lo sostituirà possa dare garanzie, con caratteristiche diverse. Magari meno rapido in attacco, ma con più equilibrio. Certo, non è facile sostituire un giocatore come Nandez, ma confido in una squadra che palleggi meglio e coinvolga altri giocatori, per soffrire meno la sua assenza». E il tecnico non vuole certo abituarsi all'idea di perdere il suo Leon, con una cessione a gennaio: «A gennaio non voglio pensare e voglio soprattutto pensare che resti con noi». Da un uruguaiano a un altro, da un insostituibile come Nandez a un Godin non più intoccabile. Anzi: »La squadra ha cambiato atteggiamento, è più coraggiosa, andiamo più avanti. I meccanismi migliorano di partita in partita, dietro siamo più compatti e coperti. E poi non dimenticate che Godin è rimasto fermo una decina di giorni. Deve allenarsi per stare bene e oggi si deve prima di tutto avere la condizione giusta per poter giocare».