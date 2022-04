Mazzarri: saranno sei finali 

Una settimana pesante e si vede. Walter Mazzarri si porta sulle spalle tutta la tensione di una sfida che può aprire le porte del Paradiso o quelle dell'Inferno. In testa ha solo la sfida col Sassuolo di oggi, ore pasti, per un Cagliari che sembra aver perso tutte le sue certezze. Lui, l'uomo di San Vincenzo, prova a indicare la strada, tra cose da fare e altre da non fare. Partendo proprio da queste ultime: «Evitiamo di commettere gli errori delle gare precedenti. Voglio una partita propositiva, contro una squadra in forma strepitosa e che non ha nulla da perdere».

Cagliari gagliardo

Una settimana di lavoro, adesso la prova del campo. Mazzarri si fida dei suoi ragazzi e li difende: «Certe caratteristiche che avevamo fino alla gara col Toro le abbiamo perse, ma inconsciamente, perché per i ragazzi sono pronto a mettere la mano sul fuoco. Le ultime batoste ci porteranno un po' di sana paura, specie nella fase passiva, quando perdiamo palla. In settimana ci abbiamo lavorato e sono convinto che faremo una gara gagliarda, importante, per arrivare all'obiettivo che sappiamo». Sana paura, ma anche coraggio e testa: «Con la Juve, quando siamo stati costretti ad abbassarci, non siamo riusciti a ripartire. E invece dovremo tenere ritmi altissimi e per questo sfrutterò tutti i cambi, con sedici titolari. Ma servirà anche equilibrio, perché sarebbe un errore andare all'arma bianca. Dobbiamo imparare a leggere i momenti della partita, come invece non abbiamo fatto anche contro la Juventus».

Gioco di squadra

Mazzarri tiene tutti sulla corda e insiste: «Valuteremo chi far partire dall'inizio e chi dovrà entrare. Di certo, abbiamo delle staffette predefinite perché giocheremo in sedici. Tutti devono essere importanti, anche chi entra a 10 minuti dalla fine. Voglio vedere una squadra che vada a mille per tutti i 95 minuti». Ecco che così possono diventare armi preziose anche Baselli («ha sempre qualche acciacco, spero ora possa lavorare con continuità per essere utile in queste ultime giornate») e Rog, che il tecnico vede dalla cintola in su: «Nel 3-4-3 può fare il sottopunta, nel 3-5-2 la mezzala. Nell'emergenza potrebbe fare anche il metodista, ma sarebbe sprecato. Ha avuto un problema al piede, ma sono certo che potrà essere uno dei protagonisti». Come dovranno esserlo Pavoletti e Joao: «Importantissimi anche perché entrambi vedono la porta. Poi Jo è tornato al gol e questo lo esalta e gli permette di giocare ancora meglio per la squadra. Anche se, ne sono certo, avrebbe preferito non segnare, ma portare punti a casa».