Mazzarri: rispetto per il Cagliari 

Una conferenza da 29 minuti circa, quella di Walter Mazzarri alla vigilia della gara con l'Atalanta. Con un piccolo record, il nome dell'avversario viene fatto solo una volta dal tecnico: «Affrontiamo una delle squadre più forti d'Europa». Perché Mazzarri doveva liberarsi da un sassolino che si portava nelle scarpe da giorni.

L’appello

Mazzarri lunedì sera al Dall’Ara non si era presentato in sala stampa: «Ero troppo arrabbiato, di solito dopo le sconfitte io ci metto sempre la faccia». Ieri, alla vigilia della gara con la Dea, ecco lo sfogo del tecnico toscano: «Con la Fiorentina abbiamo sbagliato partita, ci siamo sgonfiati dopo quel rigore chiamato dal Var. Con la Roma no, meritavamo almeno un punto, così come col Bologna c'erano i presupposti per il pareggio. Posso aver sbagliato io, hanno sbagliato i giocatori, ma ci sono stati errori degli arbitri che hanno inciso sul risultato». Nello specifico: «A Firenze il rigore arriva su chiamata del Var. Con la Roma all'ultimo minuto c'è un intervento su Pavoletti e il Var doveva chiamare l'arbitro, che magari non ha visto. Avremmo preso un punto che ci avrebbe dato più convinzione e non saremmo stati ultimi. A Bologna abbiamo reagito dopo la cavolata che ci è costata il gol: c'erano due rigori su Godin e Joao Pedro e anche stavolta non sono andati a rivederli. Sono due punti che mancano in gare dove avremmo meritato il pareggio. Noi abbiamo fatto errori, ma voglio essere rispettato da tutti i punti di vista. Il Cagliari è ultimo e gli arbitri devono applicare il regolamento senza guardare la classifica. Se ci sono episodi da chiarire, devono essere valutati tutti nello stesso modo».

Segnali

Mazzarri riparte da Bologna: «Abbiamo fatto bene in fase difensiva, dando la sensazione di poter far male. Una volta sotto, ho dato dei segnali, con cambi forti, una squadra sbilanciata e abbiamo avuto una reazione importante». Scialuppa di salvataggio per Strootman: «È uno di quelli recuperati senza allenamenti. Siamo in emergenza in tanti ruoli, alcuni sanno di poter dare di più. Strootman potrebbe giocare con compiti diversi, per agevolare una condizione atletica non perfetta. Ma ogni volta devo fare la conta di chi manca, guardo all'avversario e cerco di dare solidità alla fase difensiva per poter avere convinzione nella fase attiva».